جازان في يناير.. تجربة سياحية وترفيهية استثنائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل منطقة جازان في يناير حراكا سياحيا وترفيهيا متنوعا ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026، الذي يستمر حتى 15 فبراير، برعاية الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي.

ويقدم المهرجان باقة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والشعبية على مدار المنطقة، تشمل برامج في مدينة جيزان ومتنزهاتها وشواطئها، مثل: جازان سيتي، والمدينة المائية، وليالي جازان الطربية، وبيت الحرفين، ومعرض ولاء للأمن الفكري. وتشمل الفعاليات مهرجانات الشعر، والعسل، والصقور، والبن الدولي، فضلا عن قوافل صحية وتنموية ورياضية وأنشطة بيئية وترفيهية لجميع الفئات العمرية.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز فرص العمل الموسمية للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على التراث والمحتوى المحلي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في مجالات السياحة والترفيه والتنمية المستدامة.