البن السعودي.. قصة أرض تروى في مهرجان جازان 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجذب رائحة البن زوار مهرجان جازان 2026 إلى ركن محافظة الدائر، حيث تتوزع حبات البن مصطفة في أوعية تقليدية، وتحضر الفناجين على مهل، في مشهد يفتح الباب لحكاية تتجاوز التذوق.

ويحضر البن السعودي بوصفه قصة كفاح لمزارعي محافظات القطاع الجبلي في جازان، تبدأ من الأرض، وتمضي عبر الثمرة ومراحل العناية بها، قبل أن تستقر أخيرا في الفنجان، حاملة معها أثر المكان وجهد الإنسان.

وفي ركن محافظة الدائر المشهورة بزراعة وإنتاج البن، تتجاور أوعية البن الأخضر مع حبات البن المحمص، وتفترش الطاولات أصنافا متعددة تروي تنوع البيئات الزراعية في جنوب المملكة، فيما يتوقف الزائر أمامها للتذوق والمقارنة واكتشاف الفروق الدقيقة بين نكهة وأخرى، في مشهد تتحول فيه القهوة إلى حوار مفتوح بين المنتج والمستهلك.

ويمنح الركن زواره فرصة الاطلاع على المراحل المختلفة للبن السعودي، من القطف والفرز، إلى التجفيف والتحميص والطحن، حيث تقدم الشروحات بأسلوب مبسط يعيد ربط القهوة بأرضها الأولى، ويظهر الجهد الإنساني الكامن خلف كل فنجان.

ويحضر البن السعودي في مهرجان جازان 2026 بوصفه تجربة حية، يتذوق فيها الزائر القهوة، ويتعرف على خصائصها، ويقتني منتجاتها مباشرة من المنتجين، في مسار يختصر المسافة بين المزارع والمستهلك، ويعزز مكانة البن السعودي بوصفه عنصرا ثقافيا واقتصاديا متجذرا في هوية المكان.

وفي هذا المشهد الذي يجمع بين المعرفة والتذوق والتجارة، يغادر الزائر وهو يحمل كيس البن بيده، وذاكرة جديدة لفنجان لم يعد مجرد قهوة، بل أثر من أرض وثقافة وإنسان.