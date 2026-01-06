الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 صباحاً - متى يمكن تقديم اعتراض حساب المواطن 1447 من بعد ظهور نتيجة الأهلية واستحقاق حساب المواطن

يتساءل العديد من المواطنين من متلقي مبلغ الدعم التابع لحساب المواطن سؤال متى يمكن تقديم اعتراض حساب المواطن 1447 من بعد ظهور نتيجة الأهلية واستحقاق حساب المواطن حيث يواجه عدد لا بأس به من المواطنين المتقدمين على حساب المواطن بعض المعوقات في نتيجة الأهلية لذلك من خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على موعد تقديم الاعتراض وكيفية تقديم الاعتراض.

متى يمكن تقديم اعتراض حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تشرف على برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن موعد تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية الذي يتم تفعيله كل شهر قبل موعد نزول الراتب.

حيث حددت وزارة الموارد موعد تقديم الاعتراض وهو في غضون 90 يوم من تاريخ نتيجة الأهلية، مؤكدة على عدم استقبال أي اعتراض بعد الفترة المحددة والتي تصل إلى ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضًا: هل يمكن أن تسجل الزوجة في حساب المواطن كعائل مستقل

كيفية الاعتراض على نتيجة الأهلية حساب المواطن

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية التي يتم الإعلان عنها كل شهر قبل موعد صرف الراتب، وذلك حرصًا من الجهات المعنية بالمملكة على ضمان حصول جميع المستحقين من الأسر محدودة الدخل على الراتب الشهري الخاص بحساب المواطن.

حيث يتمكن المواطن من تقديم الاعتراض على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن باستخدام خدمة “صوتك مسموع” المقدمة من وزارة الموارد البشرية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن “من هنا“. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. كتابة البريد الإلكتروني. الدخول على خدمة دراسة الأهلية. اختيار خدمة تقديم اعتراض. يتم إرفاق كافة المستندات الرسمية التي تثبت أهلية المواطن للحصول على مبلغ الدعم الخاص بحساب المواطن. يتم العمل على الاعتراض والرد من قبل نظام حساب المواطن.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

بعد قيام المواطن بتقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية الخاصة به يجب أن يقوم بالاستعلام عن نتيجة الأهلية الخاصة به بعد التعديل بنتيجة الاعتراض، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن “من هنا“. تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. كتابة الهوية الوطنية أو البريد الإلكتروني. الضغط على استعلام عن الأهلية. سيتم الانتقال المباشر إلى صفحة الاستعلام. تحديد الدفعة المالية. النقر على خدمة عرض النتيجة. ستظهر نتيجة الأهلية بعد تقديم الاعتراض سواء بالقبول أو الرفض.

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على انه سيتم فرض المعاش الأساسي ولا توجد زيادة مقررة من خادم الحرمين الشريفين على أن يتم الإيداع يوم العاشر من شهر أكتوبر من العام الجاري.