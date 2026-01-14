شكرا لقرائتكم خبر وزير البلديات والإسكان يدشن مشروعات تنموية بجازان بأكثر من 5 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن ما شهدته منطقة جازان من تدشين ووضع حجر الأساس لمشروعات تنموية بقيمة تجاوزت الـ5.3 مليارات ريال، يؤكد استمرار المنطقة في مسارها التنموي، ويركز على صناعة الفرص وتحقيق تنمية مستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويضع الإنسان في صميم الاهتمام.

ونوه الحقيل، في إيجاز صحفي، بدعم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وحرصه المستمر ومتابعته للمشروعات التنموية، وتمكين أمانة جازان لتحقيق أثر مباشر في تحسين حياة أهالي المنطقة، عادا منطقة جازان - الغنية بأهلها وتنوعها الجغرافي -، تمثل إحدى ركائز النمو الواعدة في المملكة، حيث تلتقي الرؤية الوطنية مع الإمكانات المحلية لصناعة مستقبل تنموي مستدام.

وأشار الأستاذ ماجد الحقيل، إلى أن جازان تعيش رحلة تنموية متسارعة بفضل دعم القيادة الرشيدة الذي حول الخطط إلى مشروعات واقعية ملموسة، أثرت مباشرة في حياة المواطنين، وأسهمت في رفع مستوى المعيشة، وتعزيز جاذبية المنطقة للسكن والاستثمار منذ 2020م، مضيفا بأن المنطقة حظيت بمشروعات إسكانية وبلدية وبنية تحتية تجاوزت قيمتها 17 مليار ريال في مجالات «الإسكان، والطرق، وتصريف مياه الأمطار، والمشهد الحضري»، لتواكب احتياجات الإنسان وطموحاته المستقبلية.

وخلص وزير البلديات والإسكان، إلى أن جازان تمضي بثبات نحو مستهدفات 2030، بهويتها الأصيلة، وموقعها الاستراتيجي، وبأهلها الذين كانوا وسيبقون محور التنمية وغايتها وحضورها المتنامي في خريطة المستقبل الوطني بثقة واستحقاق.