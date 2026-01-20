شكرا لقرائتكم خبر هيئة «مدن» تبحث مع مستثمري تبوك فرص تطوير القطاع الصناعي بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أمس بمقر غرفة تبوك التجارية، عددا من المستثمرين الصناعيين بالمنطقة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك عماد بن سداد الفاخري، في لقاء يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم مسيرة التنمية الصناعية في المنطقة.

وجاء اللقاء في إطار حرص «مدن» على التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين، والاستماع إلى مرئياتهم وتحدياتهم، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدينة الصناعية بمنطقة تبوك، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى الجاذبية الاستثمارية، وتحفيز التوسع الصناعي المستدام.

واستعرضت الهيئة خلال اللقاء أبرز مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تمكين المستثمر الصناعي، وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، وتعزيز كفاءة الخدمات التشغيلية، إلى جانب تسليط الضوء على الممكنات والحوافز التي تقدمها الهيئة لدعم المشاريع الصناعية، وتهيئة بيئة تنافسية تتواكب ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد المهندس ماجد العرقوبي أن منطقة تبوك تعد من المناطق الواعدة على مستوى القطاع الصناعي، لما تمتلكه من موقع استراتيجي، وتنوع في الفرص الاستثمارية، وقدرة على استقطاب الصناعات النوعية، مشيرا إلى أن «مدن» تعمل على تطوير منظومة متكاملة تعنى بالبنية التحتية، والخدمات، والاستدامة، بما يلبي تطلعات المستثمرين ويسهم في نمو أعمالهم.

من جهته، ثمن الفاخري جهود الهيئة في دعم المستثمرين الصناعيين، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وخلق قنوات تواصل فاعلة تسهم في معالجة التحديات، وتحفيز الاستثمار الصناعي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المحلي.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة مع المستثمرين، تناولت عددا من المحاور المتعلقة بالتراخيص، والخدمات، وتطوير الأراضي الصناعية، وسبل تعزيز التنافسية، حيث أكدت الهيئة حرصها على متابعة الملاحظات والمقترحات، والعمل على تطوير الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تستهدف تعزيز الشراكة مع المستثمرين، ودعم نمو القطاع الصناعي، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.