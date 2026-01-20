شكرا لقرائتكم خبر السواحه يجتمع بقادة شركات تقنية الفضاء لتعزيز شراكات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، سلسلة من الاجتماعات مع قادة عدد من الجهات والشركات العالمية، خلال مشاركة وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس؛ لمناقشة توسيع الشراكات في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوسبة المؤسسية، وتقنيات الفضاء، والحوسبة المتقدمة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويواكب تطورات العصر الذكي.

وفي إطار تطوير الشراكات في الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، اجتمع معاليه مع الرئيس التنفيذي لشركة Cerebras Systems أندرو فيلدمان؛ لمناقشة الشراكة في الحوسبة فائقة الأداء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع الابتكار التقني وتمكين القدرات الرقمية.

وفي إطار توسيع الشراكات الدولية في مجال الفضاء والتقنيات المتقدمة، اجتمع مع المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر؛ لمناقشة آفاق الشراكة في تقنيات الفضاء، وبناء القدرات، وتمكين الابتكار.

واجتمع السواحه مع الرئيس التنفيذي لشركة Hewlett Packard Enterprise أنطونيو نيري؛ لمناقشة تطوير حلول البنية التحتية الرقمية والحوسبة المؤسسية، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة بما يعزز جاهزية الاقتصاد الرقمي.