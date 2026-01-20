شكرا لقرائتكم خبر برنامج جودة الحياة يبرز تحولات جودة الحياة في المملكة بدافوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز برنامج جودة الحياة، جلسة رئيسية ضمن سلسلة «NextOn»، في مبادرة جناح «Saudi House» التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026م بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس.

ومثل مركز برنامج جودة الحياة مدير تطوير الاستراتيجيات القطاعية سلطان الملحم، في الجلسة، الذي قدم نظرة معمقة لجودة الحياة في المملكة، والتطور الذي شهدته مع إطلاق رؤية المملكة 2030، كما تناول الملحم الدور الذي لعبته رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة، في ترسيخ مفهوم شمولي لجودة الحياة، يعزز الأثر الاقتصادي لمختلف القطاعات، ويعظم الأثر الاجتماعي في تعزيز أنماط الحياة الصحية بالمجتمع.

وأسهمت قطاعات جودة الحياة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من 20.5 مليار دولار، وجذبت أكثر من 5.8 مليارات دولار في الاستثمارات غير الحكومية، كما عززت الواردات غير النفطية بأكثر من 5.6 مليارات دولار.

وتأتي الجلسة ضمن مشاركة مركز برنامج جودة الحياة في تعزيز الحوار الدولي حول جودة الحياة، وتعزيز ريادة المملكة في مجالات جودة الحياة المختلفة، وإبراز تجربة المملكة الرائدة في بناء منظومة متكاملة تعزز أثر مبادرات رؤية المملكة 2030 وانعكاساتها الإيجابية على مختلف سكان المملكة.