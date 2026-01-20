شكرا لقرائتكم خبر وزير الصناعة يلتقي مسؤولين حكوميين وقادة شركات عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عددا من المسؤولين الحكوميين وقادة كبرى الشركات العالمية، على هامش مشاركة المملكة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية.

وشارك الخريف ضمن الوفد السعودي في اجتماع مع رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، حيث جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين المملكة والاتحاد السويسري، وبحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الصناعية والتعدينية، وتوسيع آفاق الروابط الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

والتقى الوزير ضمن الوفد السعودي الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، الرئيس المشارك المؤقت للمنتدى الاقتصادي العالمي لاري فينك، بمشاركة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده، حيث تناول الاجتماع أوجه الشراكة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، مع التركيز على مجالات التعاون الجديدة في التصنيع المتقدم والمعادن الحرجة، ودعم الجهود المشتركة لتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية.

وعلى صعيد متصل، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية عددا من الاجتماعات الثنائية مع قيادات شركات عالمية رائدة، شملت الرئيس التنفيذي لشركة Capgemini، والشريك الأول في شركة Bain & Company، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Copa-Data.

وناقشت هذه الاجتماعات فرص تعزيز التعاون في التصنيع المتقدم، والاستفادة من الحلول الرقمية، والأتمتة الصناعية، والأنظمة الذكية، والخبرات الاستشارية العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة المصانع، وتعزيز التحول الصناعي، ودعم تنافسية القطاعين الصناعي والتعديني في المملكة.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، وتؤكد التزامها بتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع التعاون مع الشركاء العالميين في مجالات التصنيع المتقدم، والمعادن الاستراتيجية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة مركزا صناعيا وتعدينيا عالميا.