شكرا لقرائتكم خبر جلسات «أدب وقهوة» تناقش زراعة البن في جبال جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بجازان بالتعاون مع الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة أمس، جلسات حوارية متخصصة تناولت زراعة البن في جبال جازان، ضمن فعالية «أدب وقهوة»، بمشاركة مزارعين ومهتمين بالشأن الزراعي والثقافي، في إطار حواري جمع التجربة الميدانية والمعرفة.

وتطرقت الجلسات إلى عدد من المحاور المرتبطة بزراعة البن في البيئة الجبلية، من بينها طبيعة التربة والارتفاعات المناسبة، وأساليب العناية بالشجرة خلال المواسم الزراعية، إلى جانب استعراض تجارب المزارعين في تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على الخصوصية المحلية للبن.

وناقش المشاركون فرص تطوير زراعة البن بوصفها موردا زراعيا واقتصاديا، ودورها في تعزيز الهوية الزراعية للمنطقة، وربطها بالحراك الثقافي عبر تقديمها قصة نجاح تنطلق من الجبل وتصل إلى فنجان القهوة.

وشهدت الجلسات تفاعلا لافتا من الحضور، الذين شاركوا بطرح الأسئلة والنقاشات حول سبل دعم المزارعين، ونقل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الحديثة، بما يسهم في استدامة هذا الموروث الزراعي، وترسيخ حضوره أحد عناصر الثقافة في منطقة جازان.