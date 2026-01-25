شكرا لقرائتكم خبر «درب العلا» تقود المتسابقين عبر مسارات تجمع التحدي وسحر الطبيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل منافسات سباق درب العلا 2026، مقدمة تجربة رياضية نوعية تأخذ المشاركين في رحلة عبر مسارات طبيعية متنوعة، تتداخل فيها ملامح التراث العريق مع المباني التاريخية، والواحات الخضراء، والجبال الصخرية، في مشهد يجسد الهوية الطبيعية الفريدة للعلا.

ويحظى السباق بمشاركة واسعة من العدائين من مختلف الأعمار والمستويات، من داخل المملكة وخارجها، ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية العالمية، تأكيدا للمكانة المتقدمة التي بات يحتلها الحدث بين أبرز سباقات الجري في البيئات الطبيعية المفتوحة.

وتعد العلا من أشهر المدن في تنظيم السباقات الرياضية المتنوعة واستضافتها، مستفيدة من تنوعها الجغرافي وتضاريسها الاستثنائية، التي تجمع الاستكشاف واختبار القدرة على التحمل، لتقدم للمتسابقين تجربة جري متكاملة تمزج بين التحدي البدني ومتعة المشهد الطبيعي.

وشهدت المنافسات تنافسا لافتا في سباقات المسافات المختلفة، شملت سباقي 100 كلم و50 كلم لمسارات التحمل الطويلة، وسباق 23 كلم عبر الدروب الطبيعية، إلى جانب سباق واحة العلا لمسافة 10 كلم، الذي أتاح للمشاركين الاستمتاع بجمال الواحات ومعالمها، في لوحة رياضية تعكس تناغم الإنسان مع الطبيعة في واحدة من أكثر البيئات تفردا على مستوى العالم.