الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 11 فبراير 2026 11:15 صباحاً - هل يمكن دخول المملكة بتأشيرة زيارة في غياب المستضيف؟ وما هي المدة المسموح بها بالاستضافة العائلية في السعودية؟ حيث يرغب بعض مالكي تأشيرة الزيارة العائلية في الاستفادة منها ولكن المستضيف غير متواجد على أرض المملكة، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح ما إذا كان هذا الأمر متاح أم لا.

هل يمكن دخول المملكة بتأشيرة زيارة في غياب المستضيف

أعلنت الجوازات السعودية من خلال الموقع الرسمي للوزارة عن أخبار مهمة واجب الالتزام بها من قِبل كافة المقيمين والراغبين في استضافة بعض أفراد عائلتهم إلى المملكة.

فقد أوضحت أنه من غير المسموح أن يدخل المستضاف من حاملي الزيارة العائلية إلى المملكة دون وجود المستضيف، كما أوضحت ذلك على الحساب الرسمي لها على تويتر مؤكدة أن دخول المملكة لأفراد العائلة غير مسموح لهم من دون وجود المستضيفين على أراضيها.

المدة المسموح بها بالإقامة في المملكة للزيارة العائلية

أوضحت هيئة الجوازات في المملكة العربية السعودية المدة المسموح البقاء بها في المملكة لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية، وهي المدة التي تصل إلى 180 يوم فقط، وبعد ذلك يُسمح بتجديدها، ويتم حساب هذه المدة مُنذ إصدار التأشيرة.

كما أنه في حال الرغبة في تجديدها يجب الالتزام بألا تتجاوز الفترة 180 يوم كإجمالي الأيام التي تم بها الإقامة في المملكة، ويتم التمديد من خلال الموقع الرسمي للمستضيف على أبشر، ويتم التجديد وفقًا لبعض الشروط.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يمكن تمديد الزيارة العائلية في السعودية وفقًا لاستيفاء بعض الشروط، والتي من دون توافرها لا يمكن الحصول على مدة إقامة أطول في المملكة، ومن خلال النقاط التالية سنوضح هذه الشروط:

أن تكون التأشيرة المراد تمديدها سارية الصلاحية، ويكون المتبقي على انتهائها لا يقل عن أسبوع.

تواجد الزائر داخل حدود المملكة.

عدم وجود أي مخالفة من أنواع المخالفات المرورية على الزائر.

أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية.

تسديد كافة رسوم التمديد المطلوبة للاستفادة من الخدمة.

رابط خدمة تمديد تأشيرة زيارة عائلية

خدمة تمديد الزيارة العائلية من الخدمات التي وفرتها وزارة الداخلية السعودية بشكل إلكتروني للتسهيل على المقيمين أمر التجديد لمن استضافهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية، وذلك عبر خدمة التمديد الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها “من هنا” وذلك من خلال النقر على ابدأ الخدمة لإملاء البيانات المطلوبة للاستفادة من الخدمة.

رسوم تمديد الزيارة العائلية

خدمة تمديد الزيارة العائلية تحتاج إلى دفع الرسوم اللازمة لها، والتي يتم من خلالها استكمال شروط التمديد، ومن خلال النقاط التالية سنوضحها بمختلف المُدد:

التمديد لمدة يومين يكون برسوم تصل إلى 100 ريال سعودي.

التمديد لمدة 3 أشهر تصل رسومه إلى 300 ريال سعودي.

التمديد لمدة 180 يوم يكون برسوم تصل إلى 3000 ريال سعودي.

التمديد لمدة سنة برسوم تصل إلى 5000 ريال سعودي وقد تصل إلى 8000 ريال سعودي.

بتوضيح الإجابة عن هل يمكن دخول المملكة بتأشيرة زيارة في غياب المستضيف تبين قرارات وزارة الداخلية بشأن تمديد الزيارة والشروط الواجب الالتزام بها في هذه الحالة.

أسئلة شائعة

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية بعد انتهائها؟

نعم، حيث توجد فترة سماح بالتمديد تصل إلى 3 أيام.

كيف يمكن تمديد الزيارة العائلية المتعددة؟

يمكن تمديدها بالذهاب إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية.