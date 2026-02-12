رسوم تساهيل للزيارة العائلية 2026 الورق المطلوب في تساهيل للزيارة العائلية

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:10 صباحاً - كم تبلغ رسوم تساهيل للزيارة العائلية؟ وما هو الورق المطلوب في تساهيل للزيارة العائلية؟ حيث يمكن من خلال تساهيل الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السعودية وفقًا لمجموعة من الشروط والأوراق والرسوم اللازمة التي نتعرف عليها عبر موقع لحظات نيوز.

رسوم تساهيل للزيارة العائلية

تعمل المملكة العربية السعودية على ضم الكثير من الوافدين المقيمين داخل أراضيها بشكل دائم، إما من اجل العمل أو الدراسة أو غيرها من الأسباب التي يسمح القانون السعودي بها، ومن أجل هؤلاء لا تغفل السعودية عن حاجتهم الملحة للاجتماع بأسرهم.

لذلك تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة استضافة أهل المقيمين على أراضيها، ويتم ذلك من خلال القيام بعمل زيارة عائلية لهم، والتي تتم من خلال مكتب تساهيل أو تأشير الذي يحتاج إلى سداد مبلغ من الرسوم بشكل إلكتروني ويقدر بـ 928 جنيه مصري أي ما يعادل تقريبًا 113 ريال سعودي.

من الجدير بالذكر أن هذا المبلغ يتم دفعه عند حجز الموعد بشكل إلكتروني، ويجب أن يتم سداد الرسوم المتبقية عند الذهاب إلى مكتب تساهيل، مع العلم بأن الرسوم الكاملة للحجز تختلف باختلاف النوع.

حيث إن الحجز إن كان مميزًا فتكون قيمة الرسوم الكلية حينها 2200 جنيه مصري أي ما يعادل 268 ريال سعودي، أما في حال الحجز العادي فتكون الرسوم الكلية حينها 1300 جنيه مصري أي ما يعادل 158 ريال سعودي.

الورق المطلوب في تساهيل للزيارة العائلية

من خلال ما يلي نتعرف على كافة الأوراق المطلوبة في تساهيل للزيارة العائلية:

صورة عن كامل تفاصيل بيانات موعد حجز مع شركة تساهيل للقيام بتخليص جميع خطوات استقدام الأهل والزيارة العائلية.

التواصل مع أحد فروع شركة تساهيل لتقديم طلب إنجاز وتسديد المصاريف الخاصة بتلك الخدمة قبل الذهاب إلى الفرع الخاص بالشركة.

تقديم كافة المستندات الرسمية الشخصية والتي يكون أولها جواز السفر الأصلي الساري لفترة زمنية كافية لا تقل عن 6 أشهر.

يجب تقديم صورة سارية من التأشيرة الخاصة بالإقامة داخل الأراضي السعودية.

أوراق موثقة من الخارجية المصرية في حالة استقدام أهلك من جمهورية مصر لهدف إثبات صلة القرابة.

صور شخصية بخلفية بيضاء حديثة للأشخاص الذين سوف يتم استقدامهم للزيارة إلى السعودية.

بالنسبة للزوجة التي لم تتعدى عمر 45 عامًا، فلا بد من تقديم طلب موافقة الزوج على سفر المرأة.

بالنسبة للفتيات الأقل من 18 عامًا فلا بد من توافر طلب موثق ومعتمد من الخارجية من قبل ولي الأمر بسفر البنات.

بالنسبة للأبناء الأكبر من 12 عامًا، فلا بد من عمل البصمة في مديرية الجوازات.

بالنسبة للنساء المطلقات اللاتي لم يبلغن سن 45 عامًا، فلا بد من إحضار وثيقة الطلاق موثقة معتمدة من الخارجية.

وجود كشف طبي

وجود الإشاعات والتحاليل المخبرية لإثبات عدم إصابة الأشخاص المسافرين بأي أمراض أو فيروسات.

من الجدير بالذكر أنه لا بد من التأكد من أن الموعد الذي تم اختياره مناسبًا قبل حجز موعد على تساهيل لتقديم طلب الزيارة العائلية، حيث إنه إن تم التخلف عن الموعد فلن يتم استرداد الرسوم.