طريقة تسجيل مستخدم جديد في ابشر بسيطة ومن الممكن القيام بها بسهولة، حيث إن هذا التطبيق يمثل أكثر ضرورةية قصوى لكل المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث إنه يقدم عدد كبير من الخدمات الحكومية التي يتطلبها المواطن السعودي بشكل متكرر كل يوم، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نقدم طريقة التسجيل في أبشر للمرة الأولى.

طريقة تسجيل مستخدم جديد في ابشر

يرغب المقيمين في السعودية بأن يتمكنوا بالاستفادة من الخدمات التي يوفرها تطبيق أبشر، وذلك من خلال معرفة طريقة تسجيل مستخدم جديد في ابشر، والتي توقع أصبحباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع منصة أبشر الرسمي من هنا. اختر خدمات الأفراد. اضغط على مستخدم جديد. قم بملء طلب التسجيل الذي يحتوي على (رقم الهوية الوطنية/ رقم الإقامة/ عنوان البريد الإلكتروني). تحقق من البريد الإلكتروني. حدد اللغة المستعملة. دوّن النموزج المرئي. سجل رقم الجوال. اضغط على الموافقة بعد قراءة الإمرسوم المخصص بشروط التسجيل. اضغط التالي يرسل لك نموزج تحقق قم بتسجيله في المساحة المخصصة له. بعدها يطلب منك تنشيط الحساب من خلال جهاز البصمة في الجوازات أو الصراف الآلي.

تنشيط حساب أبشر

طريقة تسجيل مستخدم جديد في ابشر سهلة وإلا أنها تتطلب إلى تأكيد من خلال جهاز البصمة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي المتواجدة في كافة أنحاء الدولة، وذلك للتشدد من تعزيز الهوية الرقمية لكي يتم الاعتماد عليها بشكل تام في كافة الجوانب الحياتية في المملكة، ويوقع ذلك أصبحباع الخطوات التالية:

اذهب إلى أكثر قربا صراف آلي للبنك الذي تتعامل معه. ضع البطاقة المخصصة بالصراف في المكان المخصص لها في الجهاز. قم بإدراج كلمة المرور المخصصة بالبطاقة. بعد ظهور الاختيارات الأساسية قم بتحديد البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية. اضغط على موافق. يبدو إشعار يفيد بنجاح الشأن. سجل كافة المعلومات المطلوبة مثل (رقم الهاتف/ رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة). بعد متكرر كل يومن يرسل على رقم الجوال المدون في النظام أنه قد تمت عملية تنشيط الحساب بنجاح.

إرجاع تأسيس كلمة المرور في أبشر

القلة قد يتعرض لوجهة نظر نسيان كلمة الدخول نحو تطبيق طريقة تسجيل مستخدم جديد في ابشر، الشأن الذي يدفعه للبحث عن طريقة استعادة كلمة المرور حتى لا ينهزم الحساب والمعلومات المهمة التي قام بتسجيلها على الحساب، ويوقع ذلك أصبحباع الخطوات التالية:

اذهب منصة أبشر من هنا. اختر خدمات الأفراد. اختر هل نسيت كلمة المرور. الانتقال إلى صفحة جديدة بها استمارة معلومات يلزم ملئها. سجل رقم الهوية ورقم الجوال. قم بتصدىن النموزج المرئي. يتلو ذلك خطوة إرجاع تأسيس كلمة المرور بالكبس على التالي. يلزم أن تقوم بإدراج طريقة التأكد من الهوية التي ترغب فيها سواء (رقم جواز السفر أو رقم الهوية أو هوية أحد التابعين أو هوية ولي الشأن). ثم تضغط التالي. يتم إرسال كود التنشيط بعد ذلك قم بإدراجه في مكانه الصحيح ثم اضغط موافق. الانتقال لصفحة ضبط كلمة المرور الجديدة. أنشئ كلمة المرور على حسبًا للشروط المحددة. ثم أعد كتابتها للتأكيد. اضغط موافق وبهذا توقعكن من تغيير كلمة المرور.

طريقة توثيق رقم الجوال عبر أبشر

بعد التعرف على طريقة تسجيل مستخدم جديد في ابشر، فيرجى العلم أنه يلزم أن يقوم المواطن بتوثيق رقم الجوال الذي يتم إرسال كافة الإشعارات والنمازج التأكيدية وما إلى ذلك من معلومات مهمة، ويوقع توثيقه أصبحباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر من هنا. اختر خدمات الأفراد. قم بتسجيل الحساب من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. ادخل على الخدمات الإلكترونية. قم باختيار توثيق شرائح المعلومات والاتصالات. اختر توثيق الشريحة. سجل المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية واسم المستخدم بشكل صحيح. دون رقم الجوال الذي ترغب في توثيقه وشركة الاتصال التابع لها. انقر على إرسال طلب التوثيق. لتأكيد الطلب قم بإدراج النموزج المرئي. ثم ترسل لك رسالة نصية تفيد بإتمام العملية بنجاح.

تجديد الهوية عبر أبشر

طريقة تسجيل مستخدم جديد في ابشر مهمة، لأنها تفتح الباب للمواطنين كي يقوموا بتجديد الهوية الوطنية المخصصة بهم دون أن يقضوا ساعات طوال في انتظار الحصول على دور في الظروف المدنية، ويوقع ذلك أصبحباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر من هنا. اختر خدمات الأفراد. قم بتسجيل الحساب من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. ادخل على الخدمات الإلكترونية. ثم اضغط على خدماتي. من الظروف المدنية اختر تجديد الهوية الوطنية. بعد الاطلاع على الشروط والمراسيم قم بالموافقة. قم بتسجيل كافة المعلومات. انقر على تقديم الطلب. اختر عنوان استلام الهوية من خلال البريد بعد دفع الرسوم.

خدمات منصة أبشر

ما يدفع الناس للبحث عن طريقة تسجيل مستخدم جديد في ابشر هو أن منصة أبشر تسمح بما يتجاوز 200 خدمة للمواطنين في المملكة، كما أنها تتعاون مع إدارات وجهات حكومية أخرى لتسهيل التعاملات الحكومية على المواطنين، والتي توقعثل فيما يلي:

أبشر الجوازات.

خدمة أبشر للتوظيف.

تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونيًا.

خدمة الإقامة والتأشيرات.

التأشيرات لأصحاب الإقامة المأمثلية.

خدمة معلوماتي.

تسجيل المواليد.

إنتاج سجل عائلة في حالة الزواج.

خدمات المستثمر الأجنبي.

إنتاج سجل عائلة جديد للأمهات.

الاستعلام عن مخالفات المركأصبح الأجنبية.

المركأصبح المحجوزة.

مبايعة المركأصبح.

خدمة أبشر للأعمال.

طلأصبح تفويض للقيادة في انتظار الموافقة.

خدمة تنقيح.

إمداد تأشيرة الزيارة.

خدمة أبشر أفراد.

إدارة الجوازات.

المعلومات الشخصية للمستفيد.

الاستعلام عن البصمة.

الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية.

تفاصيل العنوان.

إلغاء مستخدم للمركبة.

الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركأصبح.

التأمين الصحي وصلاحيته للمقيمين.

إدارة الظروف المدنية.

الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين.

طرق التواصل مع أبشر

يبقى طرق عديدة تقدمها منصة أبشر للمواطنين الراغبين في التعامل معها، والذين غالبًا ما تجابههم مشكلات سواء في طريقة تسجيل مستخدم جديد في ابشر، أو في أي أمر آخر كذلك يستطيعون تقديم شكاوى أو اقتراحات عبرها، وهي:

التواصل مع رقم المساندة الفني المتحد 920020405 حساب تويتر من هنا حساب فيس بوك من هنا حساب يوتيوب من هنا

يلزم على المواطنين والمقيمين في أبشر الحصول على حساب مفعل في أبشر، لأنه يقدم لهم خدمات لا تحصى وتزداد مع التجديدات التي توقع على المنصة كل مسفرية.