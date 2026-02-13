الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:19 صباحاً - كيف اسوي وكاله بابشر؟ وما هي متطلأصبح خدمة إنتاج وكالة؟ حيث تُعد تلك الخدمة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت على كافة المستفيدين منها أمر إنتاج وكالة بشكل موثوق ورسمي دون الحاجة إلى الذهاب إلى وزارة كتابة العدل، حيث تُرسل للمستفيد إشعارات بأطراف الوكالة، وعبر جريدة لحظات نيوز سنعرض كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الخدمة.

كيف اسوي وكاله بابشر

يُمكن إنتاج وكالة إلكترونية عبر منصة ناجز باستعمال معلومات تسجيل الدخول المخصصة بأبشر بسهولة ويُسر من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ناجز الرسمية “من هنا“.

النقر على الخدمات الإلكترونية. اختيار الوكالات والإمرسومات. الضغط على إنتاج وكالة إلكترونيًا. النقر على تقديم طلب جديد. الضغط على اسم مستخدم وكلمة المرور. يتم كتابة اسم المستخدم ورقم المرور المخصصين بمنصة أبشر. اختيار لائحة الوكالات وأنواع الوكالات. النقر على التالي. كتابة معلومات الموكل والتي منها رقم الهوية وتاريخ الميلاد. كتابة معلومات هوية الطرف والتي تتضمن نوع الهوية، الاسم الأول، اسم العائلة، رقم الهوية وغيرها. اختيار نص الوكالة. تحديد تاريخ الانتهاء. معاينة الوكالة. الضغط على اعتماد. كتابة الرقم السري الذي تم إرساله على الهاتف، وهو رقم التأكد لإتمام العملية. طباعة الوكالة حال الرغبة في ذلك. سيتم إرسال رقم الوكالة إلى الهاتف من خلال رقم الجوال المُسجل في تقديم الطلب.

طريقة إنتاج وكالة من خلال موقع وزارة العدل

يُمكن كذلك إنتاج وكالة إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العدل بشكل سهل وسريع أصبحباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العدل الرسمي “من هنا“. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار إنتاج وكالة إلكترونيًا. النقر على “الدخول على الخدمة”. تسجيل الدخول عبر منصة نفاذ. تحديد نوع الوكالة المطلوب إنتاجها. كتابة معلومات الوكيل بالتام. إدخال بنود الوكالة. كتابة تاريخ الانتهاء. تقديم الطلب. إنتاج الوكالة إلكترونيًا ويوقع استعمالها بطريقة مباشرة.

شروط إنتاج وكالة إلكترونيًا

يبقى بعض الشروط اللازم الالتزام بها حال الرغبة في اتباع الخطوات المذكورة في الرد على كيف اسوي وكاله بابشر، وهي:

لا بُد أن يكون للوكيل وكالة أسبقة.

غير مسموح أن يزيد عدد الموكلين عن واحد.

طريقة الاستعلام عن وكالة إلكترونيًا

من بين خدمات الوكالة التي أتيحت للمستفيدين فرصة الاستعلام والتعرف على كافة الوكالات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة ناجز “من هنا“. النقر على الخدمات الإلكترونية. اختيار الوكالات والإمرسومات. الضغط على الوكالات. تسجيل الدخول من خلال منصة نفاذ. كتابة رقم الوكالة المرغوب الاستعلام عنها. ستبدو كافة التفاصيل عن الوكالة، وفي حال يرغب المستفيد من طباعتها فيستطيع ذلك بسهولة ويُسر.

طريقة فسخ وكالة إلكترونيًا

حال تم تسجيل وكالة في بوابة ناجز، ويرغب المستفيد من فسخها، فيُمكنه إتمام ذلك أيضًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ناجز “من هنا“. النقر على الخدمات الإلكترونية. اختيار الوكالات والإمرسومات. النقر على خدمة فسخ وكالة إلكترونيًا. كتابة نموزج التأكد الذي تم إرساله على الهاتف المُسجل في معلومات أبشر. يتم إجراء المعاملة بشكل سلس، وإنتاج صك الفسخ. يُرسل إشعار برسالة نصية على الهاتف به بيان بفسخ الوكالة لطرفيها.

طريقة تسجيل وكالة إلكترونيًا عبر ناجز

حال تم إنتاج الوكالة من خلال اتباع الخطوات المذكورة في كيف اسوي وكاله بابشر ويرغب المستفيد في تسجيلها، فذلك يفتقر إلى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة ناجز “من هنا“. النقر على الخدمات الإلكترونية. اختيار الوكالات والإمرسومات. الضغط على خدم تسجيل وكالة. تحديد نوع الوكالة المرغوب تسجيلها. كتابة معلومات الوكيل والموكلين. كتابة بنود الوكالة وتاريخ انتهائها. تقديم الطلب. إرسال رقم الطلب للمستفيد. زيارة كتابة العدل بالرقم بهدف إنتاج الوكالة المدونة.

أنواع الوكالات الإلكترونية

يبقى العديد من أنواع الوكالات المتاحة بشكل إلكتروني على منصة ناجز، والتي يفتقر المستفيد بها إلى تسجيل الدخول باستعمال اسم المستخدم ورقم المرور المدونين في منصة أبشر، وهي:

وكالة السجلات والبلديات.

وكالة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

توكيلات الجمارك والمركأصبح.

وكالة الزواج والمحاكم.

الوكالات المبنىية والمخصصة بالعطاء.

توكيلات المؤسسات والتراخيص اللازمة لها.

وكالات الدوائر الحكومية، وكافة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والمساعدات الصدارة من خلاله.

وكالات المؤسسات الخدمية.

طريقة التسجيل في منصة أبشر

بهدف الاستفادة من الخطوات المذكورة في الإجابة عن كيف اسوي وكاله بابشر لا بُد من امتلاك حساب على المنصة يُمكن من خلاله إدخال اسم المستخدم ورقم المرور المُستخدم عليها، لذلك يلزم تسجيل حساب في أبشر بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر “من هنا“. اختيار أبشر أفراد. النقر على تسجيل مستخدم جديد. كتابة المعلومات المطلوبة على المكان والتي تتعلق بالمستفيد، منها رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني وغيرها. الضغط على التسجيل. تأكيد طلب التسجيل من خلال كتابة نموزج التأكيد المرسل إلى رقم الجوال المدون، رقم الهوية أو الإقامة، النقر على موافق. كتابة كلمة السر بالشروط اللازم استيفائها بها، وهي أن تكون مكونة من 8 أحرف ورقم كبير مع كتابتها من جديد لضمان تأكيدها وإدخالها بشكل صحيح. النقر على موافق. يتم تنشيط الحساب من خلال مراكز التنشيط الموثوقة.

من يستطيع التسجيل في منصة أبشر

يُمكن لبعض الفئات لاغير التسجيل في منصة أبشر، وبالتالي هم أيضًا من يستطيعون الاستفادة من خدمة إنتاج الوكالة، وهم:

المقيمين على الأراضي السعودية.

المواطنين السعوديين.

أفراد عائلة المقيم في السعودية وإلا أن بشرط أن يكون لديهم بصمة في النظام.

مالكي تأشيرات الزيارات.

ما هي عناصر الوكالة

إن الوكالة التي يتم إنتاجها إلكترونيًا تحتوي على بعض العناصر المهمة التي تجعلها موثوقة ورسمية، وتكون مكتوبة بشكل تلقائي في النموذج الصادر عن اتباع الخطوات المجاب بها عن كيف اسوي وكاله بابشر، وهي:

الموكّل وهو مالك الصلاحيات المخصصة بالوكالة، أي أنه يكون صاحب الأرض أو المنزل.

الوكيل وهو المسؤول عن إدارة الصلاحيات بدلًا من الموكل، والتي قد وكله بها الطرف الآخر.

صيغة الوكالة والتي يبقى بها كافة العناصر المخصصة بالوكالة، والتي يلزم كتابتها بشكل صحيح، وتشمل اسم الطرفين والأرقام المدنية وغيرها.

العمل الذي تم توكيل الطرف الآخر به، وهو الأمور التي أصبح للوكيل صلاحية التدفع بها بالشكل الذي يرغب به الموكّل.

شروط الوكالة

يبقى بعض الأمور اللازم توافرها قبل إتمام عملية التوكيل المذكورة في كيف اسوي وكاله بابشر، وهي أمور تتعلق بالموكل والوكيل، وهي:

توافر عامل الرضا والقبول لطرفي الوكالة.

وضوح نص الوكالة المكتوب وبُعده عن الغموض، حيث يبدو من خلاله ماهية التدفعات التي تولاها الوكيل.

الالتزام بصلاحيات الوكالة بين الطرفين، والتي توقعثل في أن يكون كلا الطرفين على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بها.

أن تكون الوكالة خاضعة للإشراف القانوني، ومعركة، وهذا يتوافر في حال إنتاجها إلكترونيًا بابشر.

تسجيلها لدى كاتب العدل، وهي خدمة مُقدمة إلكترونيًا ويوقع متابعتها من خلال الذهاب إلى كاتب العدل، والذي يحفظ بهذا التسجيل حقوق الطرفين المدونين بالوكالة.

طرق التواصل مع وزارة العدل

حال الرغبة في الاستفسار عن أي خدمة مُقدمة من قِبل وزارة العدل وإن كانت تتعلق بإنتاج الوكالة يُمكن التواصل عبر طرق التواصل المخصصة بالوزارة، وهي:

رقم التواصل من داخل المملكة 1950 رقم التواصل من خارج المملكة 966920001950 التواصل عبر تويتر “من هنا“ التواصل عبر المكان الرسمي “من هنا“

تُقدم وزارة العدل كافة خدماتها بشكل إلكتروني يُسهل على المواطنين والمقيمين الاستفادة من تلك الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكانات الأساسية لتلقي خدماتها.