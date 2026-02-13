الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 صباحاً - كيف اعرف رقم جوال عامل على كفالتي؟ وكيف يتم التعرف على عدد العاملين المكفولين؟ حيث أتاحت وزارة الخارجية السعودية العديد من الخدمات التي تتعلق بعمل المقيمين، حيث تتيح لصاحب العمل الاطلاع على كافة البيانات التي تخص العاملين وذلك بشكل إلكتروني، دون التوجه إلى أي من الجهات وهذا ما سنوضحه بالتفصيل من خلال موقع لحظات نيوز.

كيف اعرف رقم جوال عامل على كفالتي

للإجابة عن السؤال الشائع كيف اعرف رقم جوال عامل على كفالتي وغيره من الأسئلة التي تتعلق بعدد العمال المكفولين وبياناتهم نجد أن منصة أبشر الإلكترونية تقدم كل هذه الخدمات بشكل إلكتروني مميز، حيث يتم ذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “”. الضغط على أبشر أفراد. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى المنصة. النقر على تبويب خدمات الجوازات. الضغط على خيار استعلامات. النقر على خيار الاستعلام عن العمالة لتظهر الخدمات. الضغط على خيار الاستعلام برقم السجل المدني. يتم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. ستتضح بذلك كافة البيانات المطلوبة عن العمالة.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الجوازات

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

تتوالى خدمات منصة أبشر الإلكترونية في إتاحتها خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للعاملين بالمملكة العربية السعودية والمقيمين بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. النقر على أبشر أفراد. تسجيل الدخول بنجاح إلى المنصة. النقر على خيار الاستعلامات. اختر الاستعلامات عن صلاحية الإقامة. إدخال رقم الإقامة. النقر على استعلام. ستظهر كافة المعلومات المطلوبة ومنها تاريخ انتهاء الإقامة وموعد تجديدها.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط

الاستعلام عن رقم جوال الكفيل هاتفيًا

في إطار التعرف على إجابة السؤال المهم كيف اعرف رقم جوال عامل على كفالتي، وجب التنويه إلى وجود طريقة هاتفية يمكن من خلالها التعرف على رقم جوال الكفيل على حسب شركة الاتصالات المشترك بها، وذلك يتضح من خلال ما يلي:

شركة الاتصالات كيفية التعرف على رقم جوال الكفيل شركة موبايلي إرسال رسالة عبر الرقم 616166 شركة زين إرسال رسالة تحتوي على رقم الهوية إلى الرقم 700123 شركة STC رقم خدمة العملاء 900 أو إرسال رسالة على الرقم 9988

تقدم وزارة الخارجية العديد من الخدمات المتعلقة بالعمل لكل من الكفيل والعمال، وذلك حرصًا منها على تنظيم سير العمل وفق اللوائح والقوانين نظرًا إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين العاملين بالمملكة.

أسئلة شائعة

هل يمكن التعرف على مبلغ تجديد الإقامة عبر منصة أبشر؟

نعم.

كيف يمكن الاستعلام عن رقم جوال الكفيل برقم الإقامة؟

من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية واتباع التعليمات.