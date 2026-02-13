الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 مساءً - كم راتب المستشار المالي في السعودية؟ وما هي المهام الوظيفية للمستشار المالي؟ نظرًا إلى أن هذه الوظيفة تُعتبر من الوظائف التي لا غنى عنها ضمن ما يتعلق تتعلق بالتخصصات المالية؛ سنتعرف اليوم من خلال موقع لحظات نيوز على عرض سلم رواتب المستشار المالي، وأبرز المعلومات التي تتعلق بتلك الوظيفة.

راتب المستشار المالي في السعودية

يتراوح راتب المستشار المالي ما بين 11,300 ريال كحد أدنى إلى 21,000 ريال كحد أقصى، وهذا بمتوسط راتب 21,000 ريال في الشهر الواحد، وهذا ما هو متداول في السوق السعودية، حيث إنَّه لا توجد جهة ثابتة بعينها يُمكن الاطلاع على سلم رواتب المستشار المالي منها، وقد تختلف تلك الرواتب باختلاف المكان والزمان، وبالتالي لا يُمكن التعامل بها كرقم ثابت.

ما هو المستشار المالي

المستشار المالي هو الشخص المسؤول عن الوظيفة الاستراتيجية وذلك من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المالية المختلفة التي تساعد على تقييم الصورة المالية والاقتصادية الشاملة للعميل، والمساعدة على فهم الاحتياجات الخاصة به إلى جانب وضع الخطة المالية القوية وتوجيه العملاء نحو القرار المالي المربح والآمن، والوظيفة تحتاج إلى البحث في السوق فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتاحة، وتحديد احتياجات العملاء وتصميم الاستراتيجيات المالية لهم.

المهام الوظيفية للمستشار المالي

في صدد عرض الإجابة عن سؤال راتب المستشار المالي في السعودية، سنعرض فيما يلي من نقاط المهام الوظيفية التي يختص بها المستشار المالي:

مساعدة العملاء في التوجه نحو القرار المالي المُربح والآمِن والأقل خطورة.

بناء قاعدة كبيرة من العملاء والمساعدة على تطوير العلاقات القوية التي تساعد على التعاون.

البحث ومحاولة الوصول إلى فرص بيع صناديق الاستثمار والأسهم والسندات وغيرها من الأمور الأخرى التي تلبي حصص المبيعات.

تحديد وتقييم الصورة المالية الشاملة للعميل والمساعدة في فهم الاحتياجات ووضع الخطة المالية القوية.

تقديم النصيحة الاستراتيجية من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المالية.

الاطلاع المستمر على اتجاهات الصناعة الجديدة وسوق البحوث التي تدعم الاستشارات المالية المختلفة.

الإشراف على طريقة الخطة المالية والعمل على تحديثها إذا لزم الأمر، وهذا من أجل ضمان تحقيق أكبر قدر من الأرباح.

الامتثال لكافة القوانين واللوائح الصناعية.

الحرص على التواصل مع مقدمي الطلبات والمحامين والمهنيين المختلفين.

المهارات الوظيفية للمستشار المالي

في سياق عرض الإجابة عن سؤال راتب المستشار المالي في السعودية، سنعرض فيما يلي من نقاط المهارات الوظيفية للمستشار المالي:

الحصول على الدورات التدريبية في مجال FCA وCISI.

أن يكون الشخص قادر على التعامل مع برامج الكمبيوتر المختلفة والقدرة على تشغيل أنظمة قواعد البيانات.

الاهتمام والدقة في التفاصيل والقدرة على شرح المعلومات المعقدة بوضوح وبساطة.

امتلاك المهارات المختلفة للتواصل والتفاوض بالإضافة إلى العرض بشكل قوي.

القدرة على تحليل البيانات الخاصة بالسوق المالية والحرص على تقديم المشورة المناسبة لقائمة البيانات.

متطلبات المستشار المالي

يوجد مجموعة من المتطلبات التي يجب توفيرها من أجل العمل في وظيفة المستشار المالي، وتلك المتطلبات تأتي على النحو التالي:

أن يكون الشخص على درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو المجالات ذات الصلة.

الخبرة العملية في وظيفة المستشار أو المراقب المالي.

من الأفضل أن يكون موجود سابقة أعمال توضح تحقيق النجاح في التوجيه المالي.

وظيفة المستشار المالي من الوظائف التي تقدم مجموعة من المهام الوظيفية التي لا يُمكن الاستغناء عنها من أجل التقدم على هذا النوع من أنواع الوظائف، ويختلف راتب هذه الوظيفة على حسب المؤسسة التي يتم العمل بها، بجانب خبرة المستشار المالي ذاته.

أسئلة شائعة

المدير المالي خريج ايه؟

المدير المالي يحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد.

هل يحتاج المدير المالي أن يكون لديه خبرة؟

نعم يلزم أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات.