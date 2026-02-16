- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 صباحاً - تعرف على أقوى عروض وخصومات تويوتا بمناسبة اليوم الوطني 93
تقوم شركة تويوتا بتقديم الكثير من العروض في اليوم الوطني 93 احتفالاً بهذا اليوم، حيث تعتبر شركة تويوتا هي من أهم الشركات العالمية السعودية والتي تسعى دائما بتقديم العروض احتفالاً باليوم الوطني التي تم توحيد المملكة العربية السعودية فيه.
كما أنها قامت بالإعلان أيضا عن خصوماتها التي تصل إلى 50% وذلك على كافة سيارات تويوتا، لأنها تهدف دائما إلى راحة وإرضاء العملاء.
عروض شركة تويوتا في اليوم الوطني
قدمت شركة تويوتا بعض الخصومات والعروض على
السيارات الخاصة بها وهي كالتالي:
- إذا تم تغيير الفرامل الامامية والخلفية وخرط الهويات فعليها عرض 40%، حيث يتضمن لاند كروز من عام 2012 إلى 2021، بالإضافة إلى كامري الهايبرد من عام 2017 الى 2021، وكذلك تويوتا يارس من عام 2014 إلى 2026.
- كما أن هناك خصومات في حالة شراء جميع انواع سيارات تويوتا وذلك من يوم 1 سبتمبر إلى يوم 30 ديسمبر، حيث أنه يتضمن على تركيب عازل حرارى بالإضافة إلى نانو سيراميك مجاناً.
- بالإضافة إلى أنها تقدم عرض تويوتا كراون والذي يتيح ضمان سعر لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى مسافة 100,000 كم، ويكون والشحن لكافة المدن السعودية، وكذلك 50/50 بدون فائدة من البنوك، كما توجد حملة تمويلية بنسبة 2,75% من بنك الجزيرة.
- من العروض أيضاً عرض سيارة لكزس RX350H والتي أصبحب بقيمة 295,550 ريال شاملة الضرائب.
- يوجد أيضا عرض على سيارة لكزس RX350BH 2026 حيث أصبحت بقيمة 295,550 ريال شاملة الضرائب.
- بينما هناك عرض على لكزس ES300H 2026 والذي أصبحت بسعر 188,485 ريال شاملة الضرائب.
- تتيح الشركة أيضا عروض كثيرة على صيانة السيارات.
- كما أنها تقدم خصومات بنسبة 50% إذا تم فحص المكيف.
- تصل العروض على كافة قطع الغيار إلى 20% أيضا.