الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 مساءً - خطوات حجز تذاكر قطار سار 2026 في السعودية من وسائل المواصلات وتعرف علي اسعار تذاكر القطار

ما هي أهم خطوات حجز تذاكر قطار سار في السعودية من وسائل المواصلات، في المملكة العربية السعودية، محطة سار للخطوط الحديدية، وهي مجموعة مريحة جدا، من القطارات، السريعة، والحديثة، نجد أن الكثير من الدول تعمل على، توفير وسائل نقل مريحة، وسريعة، للمواطنين، وذلك توفيرا، للجهد و لتجنب الازدحام.

ما هي أهم خطوات حجز تذاكر قطار سار في السعودية

نجد أن محطة سار، للسكك الحديدية، من أحد الأنظمة الخاصة بالتوصيل، في المملكة العربية السعودية، ويمكنك حجز التذاكر، بعدة خطوات وهي ما يلي:-

الدخول الى الموقع الالكتروني سار (من هنا).

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط، على حجز التذاكر.

ثم أختيار، شبكة القطار.

ثم اختيار نوع التذكرة.

ثم اختيار، نوع الرحلة.

ثم اختيار، محطة المغادرة.

ثم اختيار، محطة الوصول.

ثم اختيار، درجة التذكرة.

ثم اختيار سعر التذكرة.

ما هي أهم خطوات حجز تذاكر قطار سار في السعودية من وسائل المواصلات

تعرف على أسعار تذاكر قطار سار

سوف نتعرف من خلال السطور القادمة اسعار تذاكر السفر, القطار سار السعودي, بدرجة رجال الأعمال، او الاقتصادي، فيما يلي:-

الدرجة الاقتصادي، سعر التذكرة، من الرياض، إلى المجمعة، 70 ريال سعودي للكبار، وللصغار 35 ريال،

درجة رجال الأعمال، من الرياض، الى المجمعة، 190 ريال للكبار، وللصغار 125 ريال.

الدرجة الاقتصادي, من المجمعة, الى القصيم, 160 ريال للكبار, وللصغار 105 ريال.

والدرجة الاقتصادي, من الرياض, الى القصيم, 120 ريال للكبار, وللصغار 60 ريال.

ودرجة رجال الأعمال, من الرياض, الى القصيم, 350 ريال للكبار, وللصغار 230 ريال.

كيفية حجز تذاكر قطار سار أون لاين

للحجز اون لاين لابد من اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل بيانات المستخدم، من خلال موقع هيئة السكك الحديدية.

ثم ادخال، رقم الهوية.

ثم ادخال، تاريخ الميلاد.

وعند التأكد من التسجيل، يتم تحديد الواجهة.

ثم تحديد، عدد التذاكر.

ثم تحديد، درجة السفر.

واخيرا تحديد الوسيلة، المناسبة لك، للدفع.

وفي السطور السابقة استعرضنا كل ما يخص، و ما هي أهم خطوات حجز تذاكر قطار سار في السعودية وأنها من أهم وسائل المواصلات، في المملكة، حيث انها توفر الوقت، والجهد، والأمان، للمواطنين، واسعار تذاكر قطار سار، سواء اقتصادي، او درجة رجال الاعمال، وايضا كيفية الحجز اون لاين.