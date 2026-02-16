ولو كانت سارية!! في تلك الحالة تُمنع من السفر بالهوية السعودية إلى دول الخليج

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 مساءً - لأنه من الضروري أن يكون كل مواطن في المملكة العربية السعودية على دراية تامة بكافة الضوابط التي تجعله قادرًا على السفر خارج البلاد حسب النظام؛ فإننا عبر موقع لحظات نيوز نكشف عن تنويه عاجل أطلقته المديرية العامة للجوازات حيال هذا الصدد.

كما هو معروف أن النظام يمنح الحق لمواطني المملكة العربية السعودية في السفر إلى أيٍ من دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة الهوية الوطنية ذات الصلاحية المحددة، إلا أن المديرية العامة للجوازات قد نوّهت على أن هذا الحق يسقط في حال كانت الهوية تالفة أو ذات بيانات غير واضحة فلا يُسمح للمواطن السفر بواسطة تلك الوثيقة.

مدة صلاحية الهوية الوطنية للسفر إلى دول الخليج

من الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت على ضرورة الالتزام بمدة صلاحية الهوية الوطنية للسفر للدول الخليجية؛ وهي ما أشارت إلى أنها يجب ألا تقل عن 3 أشهر.

