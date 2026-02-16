استخراج تاشيرة سائق خاص 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 مساءً - ما هي طريقة استخراج تاشيرة سائق خاص؟ وما هي رسوم تأشيرة سائق خاص؟ حيث إنها وثيقة مهمة يقوم المواطن السعودي بإصدارها حتى يستطيع توظيف سائق خاص لديه، فالمملكة العربية السعودية تعتمد بنسبة كبيرة على العمالة الوافدة، وبالتالي حددت عدة شروط ومتطلبات، وعن طريق جريدة لحظات نيوز سنعرض رسوم تأشيرة سائق خاص في السعودية.

استخراج تاشيرة سائق خاص

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إصدار تأشيرة سائق خاص لرجال الأعمال السعوديين بشكل إلكتروني، وذلك عبر منصة مساند وجاءت خطوات الاستخراج على النحو التالي:

الولوج إلى بوابة منصة مساند “من هنا“. ثم اختيار نوع الاستقدام “الاستقدام حسب المواصفات”. سيُطلب تحديد الجنس (ذكر – أنثى). ستظهر عدة وظائف للاستقدام، اختيار “سائق خاص”. سوف تظهر قائمة بالدول التي يمكن الاستقدام منها في المملكة العربية السعودية. اختيار الدولة والجنسية. إدخال كافة البيانات اللازمة لاستخراج التأشيرة. دفع رسوم التأشيرة. في النهاية النقر على “تقديم الطلب”.

شروط إصدار تأشيرة سائق خاص في السعودية

توجد بعض المعايير والأحكام التي ينبغي توافرها عند الرغبة في استخراج تأشيرة سائق خاص في المملكة العربية السعودية، وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الآتية:

إذا كان صاحب الطلب أعزب ينبغي ألا يقل عُمره عن الـ 25 عامًا.

لا تزيد عدد التأشيرات لاستقدام السائقين للمواطن السعودي الأعزب عن تأشيرتين.

يحصل المواطن السعودي المتزوج على 3 تأشيرات لا أكثر من هذا.

يُشترط استيفاء كافة متطلبات القدرة المالية.

في حالة المقيم في السعودية، يجب أن يكون متزوج للحصول على تأشيرة السائق الخاص.

الأوراق اللازمة للحصول على تأشيرة سائق خاص

من الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على تأشيرة سائق خاص عن طريق استيفاء مجموعة من الأوراق والمستندات التي طلبتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي تتمثل فيما يلي:

تحليل DNA لمقدم الطلب.

تقديم تقرير طبي مُعتمد لذوي الاحتياجات الخاصة.

إرفاق ما يُثبت القدرة المالية للمواطن السعودي على استقدام سائق خاص من الجهات الرسمية في المملكة.

وجود صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، أو صورة من دفتر العائلة لصاحب الطلب.

رسوم تأشيرة سائق خاص في السعودية

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية حددت رسوم إصدار تأشيرة أو فيزا سائق خاص، وهي تُقدر بـ 2,000 ريال سعودي لكل تأشيرة ولا تشمل مستحقات السفر، ويتم الدفع من خلال إحدى طرق الدفع الإلكتروني المتوفرة داخل المملكة العربية السعودية أو المؤسسات المالية.

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لرجال الأعمال وأصحاب المنشآت السعوديين استقدام سائق خاص من معظم الدول العربية، والعمل لديهم بعد استخراج رخصة سائق خاص لهم.