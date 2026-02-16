الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 مساءً - تسهيلاً لقدوم المعتمرين من جميع دول العالم.. تعرف على خدمة «تأشيرة المرور للزيارة».

تمثل تأشيرات المرور أحد التأشيرات المؤقتة التي تسمح للمسافرين بالمرور عبر دولة معينة في طريقهم إلى وجهتهم النهائية، وقد تم تفعيل هذه التأشيرة لتسهيل رحلاتهم وتقليل العناء والتكلفة الناتجة عن الحصول على تأشيرات دخول لكل بلد يمر عليها المسافر.

خطوات الحصول على تأشيرة المرور للزيارة

يمكن الحصول على تأشيرة المرور للزيارة في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة إنجاز من خلال الضغط على الرابط التالي.

الضغط على أيقونة الأفراد، ومن ثم اختيار طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج.

الضغط على أيقونة تسجيل، ومن ثم الموافقة على شروط وأحكام المنصة.

إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة وإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة معها.

تحديد نوع التأشيرة، ومن ثم الضغط على أيقونة حفظ ليتم رفع الطلب على المنصة.

ما هي شروط الحصول على تأشيرة المرور؟

لكي يتم الحصول على تأشيرة المرور في السعودية يجب مراعاة مجموعة من الشروط، والتي تتمثل في النقاط التالية:

يشترط أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم صالحاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل من تاريخ السفر المقرر.

يجب أن يكون لديه تصريح إقامة صالح من الدولة التي يأتي منها إلى جانب ذكر الغرض من زيارته للمملكة العربية السعودية.

الالتزام بقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية أثناء تواجدهم في البلاد.

كم تبلغ تكلفة تأشيرة المرور؟

تختلف تكلفة تأشيرة المرور على حسب عدد الساعات التي سيستغرقها المسافر داخل المملكة العربية السعودية، وتتمثل هذه التكلفة فيما يلي: