رسوم الخروج والعودة 1447

كيف يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة؟ ما هي رسوم الخروج والعودة؟ تعد تلك التأشيرة واحدة من أهم التأشيرات التي تصدرها المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لأي مقيم على أراضيها يرغب في إجراء رحلة سفر خارج حدود المملكة مع نية العودة مرة أخرى، إلا أنه توجد العديد من الضوابط التي لا بد من معرفتها أولًا؛ ولذلك يعرض جريدة لحظات نيوز أهم التفاصيل عن تأشيرة الخروج والعودة.

رسوم الخروج والعودة

كل مقيم في أراضي المملكة العربية السعودية على علم بما تُعرف بتأشيرة الخروج والعودة؛ تلك الوثيقة التي تمنحها إياه المديرية العامة للجوازات في حال أبدى رغبة في السفر إلى وجهة ما ومن ثم العودة إلى السعودية مرة أخرى.

في هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن تلك التأشيرة لا بد من سداد رسومها لكي يتم استخراجها بشكلٍ قانوني، تلك الرسوم التي تختلف حسب عدد السفرات وذلك على النحو التالي:

نوع تأشيرة الخروج والعودة الرسوم بالريال السعودي الرسوم الإضافية سفرة واحدة 200 100/ شهر إضافي متعددة السفرات 500 200/ شهر إضافي

شروط إصدار تأشيرة الخروج والعودة

بعد التعرف على رسوم استخراج تأشيرة الخروج والعودة لا بد من الاطلاع على أهم الشروط التي بيّنتها المديرية العامة للجوازات السعودية لإصدار تلك التأشيرة وذلك كما يلي:

من الضروري أن يكون المقيم الراغب في استخراج تأشيرة الخروج والعودة موجودًا بالفعل داخل السعودية وقت تقديم الطلب.

لا بد أن يكون تصريح الإقامة ساري الصلاحية بما لا يقل على 90 يومًا.

يلزم سداد كافة المخالفات المرورية التي تم توقيعها على المقيم –إن وُجدت-

يجب أن يكون للمقيم بصمة تم تسجيلها في النظام بالفعل.

في حال كان المقيم مُستضيفًا لأي زائرين وقت تقديم طلب التأشيرة لا بد من رحيلهم أولًا لكي يتمكن من إصدارها.

سداد رسوم التأشيرة.

صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

من أهم الأمور الواجب لفت الانتباه إليها أثناء الحديث عن تأشيرة الخروج والعودة هي المدة التي يجب على المقيم أن يسافر خلالها بمجرد إصدار التأشيرة والتي تبلغ 60 يومًا، وذلك حتى لا تُفرض عليه الغرامات.

إذ إنه بمجرد امتلاك المقيم تأشيرة الخروج والعودة من غير المسموح له البقاء في السعودية لما بعد 60 يومًا من تاريخ إصدارها، وفي حال قرر عدم السفر يجب عليه إلغاء التأشيرة وإن لم يقم بذلك فُرضت الغرامات كالتالي:

المرة الأولى: 1000 ريال سعودي.

المرة الثانية: 2000 ريال سعودي

المرة الثالثة: 3000 ريال سعودي.

بعد أن بينا رسوم الخروج والعودة والشروط اللازمة حتى يتمكن المقيم من إصدار التأشيرة وجب التنبيه على أمرٍ في غاية الأهمية ألا وهو؛ أن المقيم بعد السفر الفعلي يجب عليه الالتزام بصلاحية التأشيرة والعودة في تاريخ انتهائها؛ ذلك لأنه في حال تخلّف عن ذلك يُحرم من دخول السعودية لمدة 3 سنوات.