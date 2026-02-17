شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعالية هايكنج «درب البخور (طريق الفيل)» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس في محافظة العقيق فعالية هايكنج «درب البخور (طريق الفيل)» ضمن برامج «شتاء الباحة 2026» وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، وذلك في إطار دعم الأنشطة الرياضية والسياحية، وتعزيز ثقافة رياضة المشي الجبلي.

وتستهدف الفعالية التي أقيمت من الساعة 2:00 مساء حتى 5:00 مساء، مختلف فئات المجتمع من هواة رياضة الهايكنج والمهتمين بالمسارات التراثية والطبيعية.

وتهدف إلى إبراز المقومات الطبيعية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة، وتسليط الضوء على المسارات ذات البعد الحضاري المرتبطة بطريق الفيل، إضافة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتنشيط السياحة الرياضية في المنطقة، ويمكن للراغبين بالمشاركة الدخول على الرابط: https://dt.sa/GVOZ8 .

يذكر أن برامج «شتاء الباحة 2026» تتضمن حزمة من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية؛ التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزز مكانة المنطقة وجهة جاذبة للزوار على مدار العام.