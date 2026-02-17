كيفية تحويل الزيارة إلى إقامة داخل المملكة العربية السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 صباحاً - وفرت الحكومة في المملكة العربية السعودية جميع الخدمات القانونية بطريقة إلكترونية للتيسير على المواطنين ومواكبة سرعة وتقدم العصر، ومن هذه الخدمات خدمة تغيير تأشيرة الزيارة إلى إقامة، فقد رغب الكثيرين من الزائرين للمملكة تغير جوازاتهم و الحصول على إقامة ولا يريدون التحول لمحاسبة قانونية ، لذا من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم خطوات تغير الزيارة إلى إقامة داخل السعودية والأوراق والشروط الموضوعة لذلك.

كيفية تحويل الزيارة الى اقامة في السعودية؟

حتى تتمكن من تغير جوازك من الزيارة إلى الإقامة يجب زيارة موقع وزارة الخارجية واتباع الخطوات الآتية:

ادخل مباشرة عبر الرابط الرسمي لوزارة الخارجية في السعودية بالضغط هنا .

سجل الدخول بحساب خاص لك أو حساب جديد.

اختر “البيانات الشخصية”.

ادخل بياناتك وبيانات جواز السفر.

انقر على كلمة ” تعديل” لتحويل حالة طلبك.

قم بتعديل من زائر إلى مقيم وغير ما يلزم.

ما هي شروط تحويل الزيارة إلى إقامة؟

بعد معرفة خطوات تغيير سيارتك إليك أهم الشروط التي يلزم الالتزام بها:

تشترط الموافقة التامة من الكفيل.

وجود حساب على تطبيق توكلنا.

توافر جواز سفر غير منتهي الصلاحية.

أن يكون الزائر ممن سمحت لهم الحكومة بإجراءات تغيير التأشيرة.

وجود نسخ طبق الأصل من جميع المستندات المعلن عنها من قبل الوزارة.

ما هي الوثائق والأوراق المطلوبة لتغيير الزيارة إلى إقامة؟

يتطلب منك تغيير تأشيرتك بعض المستندات والأوراق، ومن هذه الأوراق ما يأتي:

جواز السفر الأصلي لكل من الزوجين.

صورة من السجل التجاري للأسرة أو جهة عمل الزوج.

فيزا خاصة بالزوج.

صورة من وثيقة إثبات الإقامة للأسرة.

رسالة يتم إرسالها لوزير الداخلية تفيد بتقديم الطلب.

إرسال تلك الرسالة إلى الغرفة التجارية المختصة.

كيف أغير الزيارة العائلية الى اقامة؟

وفرت لك الحكومة السعودية خدمة التأشيرات الإلكترونية لتغير وتعديل ما تريد من خلال اتباع الخطوات الآتية: