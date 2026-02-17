الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةالتسجيل في حساب المواطن عبر الجوال 1447 رابط التسجيل في حساب المواطن إلكترونيًا

التسجيل في حساب المواطن عبر الجوال 1447 رابط التسجيل في حساب المواطن إلكترونيًا

ما هي خطوات التسجيل في حساب المواطن عبر الجوال 1447؟ وما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، كما نتعرف على شروط التسجيل في حساب المواطن كذلك.

التسجيل في حساب المواطن عبر الجوال 1447

نتعرف من خلال ما يلي على الخطوات التفصيلية من أجل التسجيل في حساب المواطن عبر الجوال 1447:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن “من هنا“. اضغط على أيقونة “تسجيل جديد”. قم حينها بتعبئة جميع البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل دقيق والتي هي ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، بالإضافة إلى رمز التحقق المرئي. قم حينها بقراءة التعهد والشروط بشكل كامل مع الموافقة عليها. اضغط على أيقونة “تسجيل”. سيقوم البرنامج بالتحقق من البيانات المدخلة بشكل دقيق. سيتم حينها وصول رسالة على الجوال المسجل بها كلمة المرور المؤقتة من أجل تفعيل الحساب. سيعرض لك البرنامج صفحة من أجل تأكيد الحساب، ثم يتم تسجيل الدخول. بهذا يكون قد تم التسجيل في البرنامج بالشكل الصحيح.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

في إطار التعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن عبر الجوال 1447، نتعرف من خلال ما يلي على جميع الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن:

تقديم وثيقة توضح قيمة الراتب الشهري.

صورة من القيد العائلي.

تقديم إفادة برقم الحساب البنكي معتمدة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

شروط التسجيل في حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط اللازمة من أجل التسجيل في حساب المواطن والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، ولا يجب أن تزيد مدة السفر خارج المملكة عن 3 أشهر.

يجب أن يكون عمر المتقدم فوق الـ 18 عامًا.

لا بد من إرفاق شهادة تعمل على توضيح الوضع الاجتماعي للمتزوج.

لا يجب أن يكون محكومًا عليه بأي أحكام قضائية.

لا بد من توفير حساب بنكي للمتقدم.

ينبغي أن يتم تقديم وثيقة بالراتب الشهري أو الإضافي الخاص بالمتقدم.

في حال كان المتقدم طالب فيجب تقديم وثيقة للدلالة على إقامته بالسكن الجامعي.

يجب أن تكون كافة البيانات المدخلة صحيحة.

يرغب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على الخطوات التفصيلية التي يتم من خلالها التسجيل في برنامج حساب المواطن مع التعرف على الشروط والمستندات اللازمة كذلك.