الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةالموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن بالسعودية 1447 والشروط المحددة لاستحقاق المواطن الدعم

الموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن بالسعودية 1447 والشروط المحددة لاستحقاق المواطن الدعم

يتم طرح الكثير من الأسئلة حول ميعاد صرف الحساب الخاص بالمواطن وذلك من قبل المواطنين المستفيدين بالبرنامج داخل المملكة السعودية، حيثُ أنه هناك موعد تم تحديده من الوزارة يتم به صرف حساب المواطن بشكل ثابت في كل شهر، ولكن يمكن التأجيل للميعاد في حالة إن كانت هناك مصادفة في تلك الموعد وكان إجازة رسمية بالمملكة، وقد أقترب اليوم الذي يتم به إيداع الدعم في حسابات المواطنين المستفيدين بالبرنامج الذي يكون يوم عشرة من كل شهر من الأشهر الميلادية والذي هو يوافق يوم عشرة من هذا الشهر يوم سبت الذي يكون إجازة بشكل رسمي في المملكة السعودية.

موعد صرف المستفيدين دعم حساب بالمواطن 1447

قد تم تأجيل الموعد المحدد من كل شهر لإيداع حسابات المواطنين المستفيدين من البرنامج يوم واحد، والذي كان يوم عشرة في الشهر الحالي الذي وافق يوم السبت وتم تأجيله إلى يوم إحدى عشر من شهر فبراير في عام 2026، و

قد كان تلك التأجيل أستثنائي لهذا الشهر فقط ولم يتم تطبيق هذا طوال العام.

اتفرج أيضًا: كيف اطبع التأشيرة من منصة التأشيرات السعودية ؟ وما هي شروط الحصول عليها

الفئات التي يمكنها الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن

هناك مجموعة من الأشخاص أو الفئات التي يمكن لها الاستفادة من برنامج الدعم، وقامت الدولة بإستهدافها للدعم عند إنشاء البرنامج وهم:

المواطنات الذين يحملون الجنسية السعودية والمتزوجين من رجال من دول أخرى أو من السعودية، بالإضافة إلى أبنائهم.

الفئات الحاملة للبطاقة التابعة للتنقل ولابد أن تكون سارية.

بعض من الأسر التي تقيم في المملكة السعودية وحاملة للجنسية السعودية.

المواطنات الأرامل أو المطلقات أو الحاضنات.

المواطنين السعوديين الغير متزوجين.

الشروط اللازمة للاستفاد من برنامج دعم حساب المواطن

هناك بعض المعلومات حول برنامج الدعم وشروط يجب الإلتزام بها لكي يقوم المواطن بالإنضمام إلى برنامج الدعم للمواطنين السعوديين وإليكم الشروط: