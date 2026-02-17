الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - طريقة توثيق البصمة في الجوازات 1447 عبر منصة أبشر وشروط التوثيق

قامت منصة أبشر بإتاحة خدمة تسجيل البصمة في جوازات السفر داخل المملكة العربية السعودية فيعد ذلك الأمر مهم لكافة المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو الوافدين وقامت مصلحة الجوازات في المملكة بالإعلان عن أهمية تسجيل البصمة للأفراد الوافدين وأبناؤهم والمرافقين لهم فمن الضروري على الأفراد التوجة إلى إدارة الجوازات حتى يتمكنوا من تسجيل البصمة والمعلومات الحيوية الخاصة بالأبناء ليستطيعوا تسجيلهم في بطاقة الإقامة وقدرتهم على الحصول على جواز السفر ويعتبر أمر تسجيل البصمة من ضمن أهم الشروط الأساسية لقبول الطلاب الجدد داخل المدارس في المملكة العربية السعودية .

ما هي شروط توثيق البصمة في الجوازات في المملكة العربية السعودية 1447

قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في الأشخاص الراغبين في تسجيل البصمة ومن أهم تلك هذه الشروط كما يلي:

يشترط بلوغ السن معين للقيام بتسجيل البصمة للأفراد الوافدين الذين تكون أعمارهم بداية من 6 سنوات فيما فوق أما عن السن المطلوب بتسجيل بصمة المواطنين فهو 15 عاماً .

أما عن الأفراد حديثي الولادة والرضع والأطفال الذين تكون أعمارهم أقل من 6 سنوات غير ملزمين للقيام بالتسجيل.

يجب على المتقدمين التواجد بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الوالدين مقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط توافر جواز سفر وإقامة ويلزم أن تكون سارية الصلاحية.

ضرورة عدم وجود أي مخالفات مرورية من الفرد الوافد الذي يريد تسجيل بصمة أفراده بالجوازات.

كيفية توثيق البصمة في الجوازات من خلال منصة أبشر

تتيح منصة أبشر خدمة توثيق البصمة من خلال هذه الخطوات التالية: