العلاج بالخارج … هل له تأثير على المنتفعين من حساب المواطن

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:08 مساءً - تشهد المملكة العربية السعودية تطور ممتاز في ما يخص الخدمات الاجتماعية الخاصة بالمواطنين في المملكة وتوفر أكثر من برنامج اجتماعي يساعد في أن يعيش المواطن السعودي في حياة كريمة ويحقق المتطلبات الخاصة به، ويعتبر حساب المواطن هو أحد البرامج التي تم طرحها وزارة الموارد البشرية للمواطنين.

وللإجابة على تساؤل هل يتم رفع أو وقف حساب المواطن في حالة السفر إلى الخارج بغرض العلاج، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح أن المستفيد من برنامج حساب المواطن الذي خضع إلى العلاج خارج البلاد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر خلال 12 شهر سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة يتم خصمها من الدعم الذي يحصل عليه.

يحصل المتقدم على حساب المواطن من خلال خطوات بسيطة ويكون الدعم المقدم له على شكل مبلغ مالي يتم تحديده عند تقديم طلب للحصول على حساب المواطن.

ولكن في حالة التواجد خارج المملكة للحصول على علاج يتم حساب الأيام التي قضاها المريض ويجب ألا تزيد عن 90 يوم لكي لا يتعرض لاستقطاع جزء من الدعم الذي يحصل عليه.

ما هي الشروط الخاصة بالحصول على حساب المواطن؟