الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:08 مساءً - طريقة نقل الكفالة عن طريق أبشر 2026 والشروط المطلوبة

ما هي طريقة نقل الكفالة عن طريق أبشر؟ وما هي شروط نقل الكفالة في النظام الجديد؟ تحرص الحكومة السعودية على تسهيل الخدمات على المواطنين، ومن الخدمات التي تقدمها خدمة نقل كفالة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، لذلك من خلال جريدة لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على طريقة نقل الكفالة عبر موقع أبشر.

طريقة نقل الكفالة عن طريق أبشر

يمكنك نقل الكفالة من خلال منصة أبشر عن طريق القيام بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى حسابك على منصة أبشر ” من هنا“. اضغط على خدماتي. اختر الجوازات. انقر على نقل الخدمات. قم بإدخال كود التحقيق. اختر العامل الذي سيتم نقل كفالته، بعدها انقر على التالي. قم بإدخال بيانات الكفيل الجديد، كرقم الهوية وتاريخ الميلاد، بعدها انقر على التالي. سوف تظهر لك كافة البيانات المتعلقة بالكفيل وبيانات العامل، ثم اضغط موافق. سيصلك كود على هاتفك، قم بإدخاله ثم اضغط تأكيد. سوف تظهر أمامك رسالة أنه تم نقل الخدمات بنجاح، وعلى الكفيل الجديد قبول الطلب في مدة لا تزيد عن 15 يوم. يقوم الكفيل بالدخول إلى أبشر، والضغط على قبول نقل الخدمات.

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد

قامت وزارة الداخلية السعودية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها بوضع مجموعة من الشروط المستحدثة من أجل نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب ألا يتجاوز عدد المكفولين عن 100 مكفول.

المكفول المراد نقله يجب ألا يكون من ضمن العمالة المنزلية.

مدة العمالة يجب أن تكون سارية في المنشأة الراغبة بنقل الكفالة.

يجب ان يكون الكفيل السابق موافق على نقل الكفالة.

موافقة وزارة العمل على نقل الكفيل.

توافر حيز في المنشأة التي يراد نقل الكفالة لها ضمن الطاقة الاستيعابية للمكفولين.

يجب أن تكون إقامة المكفول سارية.

أن تكون المنشأة ملتزمة وتتقيد بنسبة 80 % وذلك محد أدنى في قيامها بتحسين الأجور وأيضًا إتمام التقييم الذاتي.

تجاوز عمر طالب نقل الخدمة حاجز 18 سنة.

أن يكون الوافد مشتركًا في خدمة العنوان الوطني والتي تكون تحت إمرة الكفيل، فيجب أم يكون مشتركًا مع عنوان السكن الخاص بالأخير.

أن تنقضي سنة على الكفالة بين الكفيل والمكفول.

التراخيص الخاصة بالمنشأة المراد نقل المكفول لها يجب أن تكون سارية.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

في حال كانت هناك حاجة لنقل الكفالة لكفيل آخر غير الكفيل السابق فيجب توافر الشروط التالية:

تقديم نموذج الكفالة ويجب أن يكون مدرجًا به توقيع الكفيل.

تسليم مستند يحتوي على خطاب نقل كفالة جديد.

تقديم نسخ قديمة من جوازات السفر للمقيم.

يجب أن يتم حفظ جميع المستندات معًا (مستند خطاب نقل كفالة الكفيل، ومستند غرفة التجارة).

يجب تقديم عهد من الكفيل الجديد نحو المقيم وأن يقوم بالتوقيع عليه.

توفير نسخة من السجل التجاري أو رخصة البلدية.

يتم إرفاق صورة شخصية للمقيم، ومعها استمارة تعهد مخصصة لنقل الكفالة.

بعد الاطلاع على طريقة نقل الكفالة عن طريق أبشر تبين أنه يمكن القيام بنقل الكفالة بسهولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الموافقة على طلب الكفالة.