بشرى سااارة | حقيقة تبكير إيداع رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2026 للقطاع الحكومي والخاص

تنتشر الأنباء المتداولة حول وجود نية لتبكير إيداع رواتب الموظفين للقطاع الحكومي والخاص أيضًا بالمملكة العربية السعودية، ويعرض موقع لحظات نيوز التفاصيل.

بالتزامن مع بداية شهر ديسمبر يترقب جميع الموظفين موعد نزول رواتب القطاع الحكومي والخاص لهذا الشهر للحصول على احتياجاتهم.

أكدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على تبكير موعد إيداع رواتب الموظفين شهر ديسمبر للقطاع الحكومي والخاص، حيث إنه من المعتاد يتم الصرف باليوم الـ 27 من كل شهر ميلادي.

لكن هذا اليوم في شهر ديسمبر يتزامن مع يوم الجمعة، وهو يوم عطلة وإجازة رسمية بالمملكة، بالتالي سيتم تبكير الصرف ليوم واحد فقط، وسيتم يوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر 2026م.

عبر اعتماد.. آلية الاستعلام عن رواتب الموظفين القطاع الحكومي

يستطيع الموظفون بالقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية عبر منصة اعتماد الإلكترونية، وهذا في يوم 22 من كل شهر ميلادي.

يتم التوجه إلى منصة اعتماد “من هُنا“، من ثم تسجيل بيانات الدخول من رقم الهوية وكلمة المرور، والنقر على تبويب “الخدمات الإلكترونية” وتحديد خيار “المستحقات المالية شهر ديسمبر”.

سوف يتطلب إدراج بعض المعلومات الشخصية الأخرى، ويتم النقر على زر “استعلام عن راتب موظف” وسوف تظهر تفاصيل الراتب.

