شكرا لقرائتكم خبر القصيم تشهد تحولا في زراعة التوت ودورها في الأمن الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منطقة القصيم تحولا زراعيا لافتا خلال السنوات الأخيرة، مع دخول محاصيل حديثة تتقدمها زراعة التوت بأنواعه، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تنويع الإنتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة الغذائية.

وبدأت زراعة التوت في القصيم بمبادرات فردية وتجارب محدودة داخل البيوت المحمية، قبل أن تتطور إلى مشاريع إنتاجية متكاملة، ويؤكد مختصون في الزراعة أن هذه التجارب مرت بمراحل من الابتكار حتى أصبحت تنافس المنتجات المستوردة من حيث الجودة. ومن أبرز النماذج الناجحة لزراعة التوت في المملكة، مشاريع مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والمذنب والبدائع التي تمكنت من إنتاج كميات كبيرة من التوت، ضمن بيئات زراعية محكمة تعتمد على التحكم بدرجات الحرارة والرطوبة. ويتنوع التوت المزروع في منطقة القصيم حسب نوعه وحجمه ومذاقه، فالتوت الأسود الأكثر نجاحا وانتشارا والتوت الأزرق يُزرع في المشاريع الحديثة أما التوت الأحمر فهو محدود نسبيا والتوت الأبيض تقليدي في بعض المناطق.

وأشارت تقارير محلية إلى أن القصيم باتت تتميز بإنتاج التوت الأسود تحديدا بفضل ملاءمة التربة والبيئة الزراعية.

وحول انتاج التوت في القصيم سجل أحد المشاريع الزراعية الرائدة في عنيزة إنتاجا يصل إلى نحو 40 طنا سنويا من التوت، وهو مؤشر واضح على نجاح هذه الزراعة وتحولها إلى نشاط اقتصادي مجد.