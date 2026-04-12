شكرا لقرائتكم خبر «تطوير المدينة المنورة» تنظم لقاءات وورش عمل حول ريادة الأعمال في القطاع الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اليوم لقاءات وورش عمل حول ريادة الأعمال في القطاع الصناعي ضمن جولة منشآت بالمدينة المنورة، وذلك، بهدف دعم رواد الأعمال، ورصد تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعراض المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز نمو المشاريع الصناعية.
ويشهد اللقاء الأول جلسة بعنوان «رحلة ريادة الأعمال في الصناعة: من الفكرة إلى المصنع»، تتناول أهمية القطاع الصناعي في المملكة، وأبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى استعراض مراحل تطوير المشروع الصناعي.
كما يتناول اللقاء ورشة عمل حول رصد تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتضمن عرضا لأبرز القرارات الحكومية في بيئة ريادة الأعمال، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المنشآت المشاركة.
ويختتم البرنامج بلقاء يستعرض أبرز المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة، مسلطا الضوء على القطاعات ذات النمو المرتفع، والفرص المتاحة لرواد الأعمال والمنشآت.
كانت هذه تفاصيل خبر «تطوير المدينة المنورة» تنظم لقاءات وورش عمل حول ريادة الأعمال في القطاع الصناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.