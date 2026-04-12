«تطوير المدينة المنورة» تنظم لقاءات وورش عمل حول ريادة الأعمال في القطاع الصناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اليوم لقاءات وورش عمل حول ريادة الأعمال في القطاع الصناعي ضمن جولة منشآت بالمدينة المنورة، وذلك، بهدف دعم رواد الأعمال، ورصد تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعراض المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز نمو المشاريع الصناعية.

ويشهد اللقاء الأول جلسة بعنوان «رحلة ريادة الأعمال في الصناعة: من الفكرة إلى المصنع»، تتناول أهمية القطاع الصناعي في المملكة، وأبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى استعراض مراحل تطوير المشروع الصناعي.

كما يتناول اللقاء ورشة عمل حول رصد تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتضمن عرضا لأبرز القرارات الحكومية في بيئة ريادة الأعمال، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المنشآت المشاركة.

ويختتم البرنامج بلقاء يستعرض أبرز المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة، مسلطا الضوء على القطاعات ذات النمو المرتفع، والفرص المتاحة لرواد الأعمال والمنشآت.