«رافد»: 122 مليون كلم قطعها أسطول النقل المدرسي عبر 7 ملايين رحلة مدرسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» - إحدى شركات تطوير التعليم القابضة - تقريرها السنوي لعام 2025م، الذي يستعرض أبرز إنجازاتها ومؤشرات أدائها خلال العام، وما شهده من توسع في الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يعكس استمرار جهود الشركة في تطوير منظومة النقل التعليمي وتعزيز موثوقيته في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الشركة في تقريرها عن المسافة التي قطعها أسطول النقل المدرسي، والتي تجاوزت 122 مليون كلم عبر ما يزيد على 7 ملايين رحلة مدرسية خلال العام، حيث وفرت الشركة بصفتها الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال تقديم خدمة النقل المدرسي، الخدمة لأكثر من 740 ألف طالب وطالبة يدرسون فيما يزيد على 15 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، سواء لطلبة التعليم العام أو طلبة ذوي الإعاقة، على متن أسطول يتجاوز 20 ألف حافلة ومركبة.

وشهد العام توسعا في نطاق الخدمات التشغيلية، من خلال إطلاق وتطوير عدد من الحلول النوعية، شملت خدمة النقل الترددي والمتخصص، وخدمة النقل الأكاديمي، وتعزيز خدمات النقل التعليمي عبر مشاريع وشراكات نوعية، من بينها عقد أكاديمية الفنون والثقافة في مدينتي الرياض وجدة، إضافة إلى تنفيذ مشروع نقل لأكثر من 11 ألف طالب وطالبة ضمن مشروع القسائم التعليمية، وذلك ضمن منظومة نقل آمنة وفعالة تدعم استمرارية العملية التعليمية وتلبي احتياجات المستفيدين، إلى جانب مبادرات تشغيلية داعمة لقطاع التعليم في المملكة.

وسلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز السلامة ورفع كفاءة التشغيل، من خلال تطبيق برامج التدريب والتوعية، وتكثيف الفحوصات الدورية، وتفعيل الرقابة الميدانية، بما أسهم في رفع جودة الخدمة وتحسين مستوى الأمان التشغيلي.