مركز المناهج يعتمد آلية جديدة لتوزيع الكتب المدرسية

وتركز الآلية الجديدة على تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي لمدارس الطفولة المبكرة، وتسليم كتب الصف الأول المتوسط للمدارس الابتدائية التي تضم الصف السادس، وتسليم كتب الصف الأول الثانوي لمدارس المرحلة المتوسطة.
وتضمن الآلية استلام الطالب لكتبه في صفه القادم قبل انتقاله إليه، كما أنها تلغي فترة الانتظار وتجعل الطالب مستعداً من اليوم الأول.
وتهدف الآلية الجديدة لتوزيع الكتب التي أطلقها المركز الوطني للمناهج إلى تجاوز إشكاليات التوزيع التقليدية، وتعتمد على ربط التوزيع بمدرسة الطالب الحالية لا وجهته القادمة، وتمكين الطالب من استلام كتبه قبل إنهاء عامه الدراسي الحالي، وتقليل الضغط على المدارس المستقبِلة في بداية العام الجديد، واختصار الفجوة الزمنية بين استلام الكتاب وبدء الدراسة، وتمكين الأسرة من التهيؤ للعام الدراسي الجديد بشكل مبكر، وضمان عدم تأخر أي طالب في الحصول على مقرراته.
