استقبال الفوج الأول من حجاج روسيا وتونس في مكة  

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية روسيا إلى مكة المكرمة البالغ عددهم قرابة 1200 حاج من أصل قرابة 14 ألف حاج روسي سيؤدون فريضة الحج هذا العام.

واستقبلت مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت) ممثلةً بذراها ( إكرام الضيف) الحجاج الروس بالتراث السعودي وتقديم ماء زمزم والتمر والقهوة والورد والهدايا.

وتقدم حفل الاستقبال عضوا مجلس الإدارة أ. فؤاد بشارة وأ. موفق خوج و الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. سعودي عيد ، ونائب الرئيس التنفيذي أ. غازي راضي ، والقائمين على مركزي خدمة 120 و 121 المخصصة للحجاج الروس.

وفي ذات السياق وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية تونس البالغ عددهم 1000 حاج إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

واستقبلت مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) ممثلة بذراعها " إكرام الضيف " عبر مركز الضيافة رقم 110 الحجاج ببرامج استقبال منوعة أظهرت فيها الضيافة والكرم السعودي وقدم فيها الهدايا والوجبات ورش على ضيوف الرحمن الورود وقدم لهم ماء زمزم.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي الدول العربية أ. محمد معاجيني أن أشرقت تتشرف للعام الرابع تواليا تقديم الخدمة لحجاج روسيا ، فيما لم تنقطع خدمتها لحجاج تونس منذ تأسيس مطوفي حجاج الدول العربية قبل 4 عقود.

وشدد على أشرقت على أتم الجاهزية لاستقبال وخدمة حجاجها من مختلف قارات العالم.

وأكد معاجيني على حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته رحب الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ.سعودي عيد بحجاج جمهوريتي روسيا وتونس ، مبينا سعيهم بكافة إمكاناتهم إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. غازي راضي أنهم سيقدمون الخدمة لأكثر من 11 ألف حاج تونسي عبر 5 مراكز خدمة ميدانية.

لافتاً لتطبيقهم لمبادرات منوعة خلال الاستقبال ضمن برامج الترحيب بضيوف الرحمن، والتي تتشرف إكرام الضيف بخدمتهم من كل قارات العالم.