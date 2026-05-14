فرسان عسير يتوجون بلقب الموسم الرابع من «فرسان التعليم»

وشهدت الحلقة الختامية مواجهة بين فريق «فرسان عسير» وفريق «فرسان الطائف»، بعد مشوار تنافسي حافل بالتميّز والإبداع بين الإدارات التعليمية المشاركة في البرنامج، حيث تمكن فرسان عسير من حسم اللقب والتتويج بكأس الموسم الرابع، فيما حلّ فرسان الطائف في المركز الثاني.
ويُعد برنامج «فرسان التعليم» أحد البرامج التنافسية التعليمية التي تقدمها وزارة التعليم عبر قنوات عين، بهدف تعزيز التحصيل المعرفي وتنمية مهارات التفكير والتحليل والعمل الجماعي لدى الطلبة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وتضمن البرنامج أربع جولات تنافسية متنوعة، تعتمد أسئلتها على المناهج الدراسية والمعارف العلمية والثقافية والمهارات الوطنية، ضمن قالب تفاعلي يجمع بين التعليم والتشويق.
وشارك في الموسم الرابع 96 طالبًا وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، حيث قدمت الفرق المشاركة مستويات متميزة طوال مراحل البطولة، وتمكنت فرق عسير والطائف من تجاوز العديد من المواجهات للوصول إلى النهائي، في صورة عكست ما يمتلكه الطلبة من قدرات معرفية ومهارات تنافسية عالية.
وفي نهاية الحلقة، تُوج فرسان عسير بالمركز الأول وكأس البطولة، فيما تسلم فرسان الطائف كأس المركز الثاني، وسط إشادة بالمستوى التنظيمي والمحتوى المعرفي الذي قدمه البرنامج خلال موسمه الرابع، والذي رسّخ مكانته كأحد أبرز البرامج التعليمية التنافسية على مستوى المملكة.
