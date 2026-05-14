اختتام فعاليات مسابقة "التعلم عبر اللعب"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت اليوم فعاليات مسابقة “التعلم عبر اللعب”، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وبراين وارد الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي، ومشاركة عدد من قيادات التعليم ومجموعة سافي، والطلبة والمعلمين والمدارس المشاركة.

وأكد نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد الحربي، أن مسابقة “التعلم عبر اللعب” تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين الطلبة وتنمية قدراتهم في مجالات التقنية والابتكار وصناعة الألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى أن التعليم اليوم أصبح مساحة للإبداع وبناء المهارات وتحويل الأفكار إلى فرص واعدة.

وأوضح أن المبادرة تمثل نموذجاً للتكامل بين وزارة التعليم ومجموعة Savvy لبناء جيل يمتلك مهارات المستقبل، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً بما شهدته المسابقة من إبداعات طلابية ومواهب واعدة من مختلف مناطق المملكة.

وشهد الحفل تكريم الفريق الفائز، والذي سيحظى بفرصة تحويل فكرته إلى لعبة تفاعلية على يد فريق من مطوري الألعاب المحترفين ضمن شراكة بين مجموعة سافي ومنصة روبلوكس، كما ستوفر سافي للطلبة المشاركين إمكانية الوصول إلى أدوات وموارد داعمة لإنشاء الألعاب للمبتدئين.

يشار إلى أن عدد المشاركين في النسخة الأولى من مسابقة “التعلم عبر اللعب” بلغ أكثر من 719 ألف طالب وطالبة من المرحلة المتوسطة والثانوية على مستوى المملكة، وأكثر من 7,700 مدرسة حكومية وأهلية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 36 ألف معلم ومعلمة، فيما تضمنت المسابقة تقديم أكثر من 155 ألف فكرة إبداعية لألعاب فيديو تعليمية، تأهل منها عشرة فرق إلى المرحلة النهائية.

وتأتي المسابقة في إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومجموعة سافي للألعاب؛ لدعم تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتفعيل أدوات التعلم القائم على الألعاب في البيئة التعليمية، ودمج تطوير الألعاب في المناهج التعليمية بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، إضافة إلى إدراج الألعاب في منصة “مدرستي”، ودعم تنمية المواهب من خلال المنح الدراسية والتدريب ومسارات ريادة الأعمال، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.