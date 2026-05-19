شكرا لقرائتكم خبر وصول أفواج الحج المباشر من 45 دولة إلى مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلل 4000 حاج من أفواج فئة الحج المباشر القادمين من 45 دولة في قارات أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

واستقبلت مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) ممثلة بذراعها " إكرام الضيف " عبر مركز الضيافة رقم 152 الحجاج ببرامج استقبال منوعة أظهرت فيها الضيافة والكرم السعودي وقدم فيها الهدايا والوجبات ورش على ضيوف الرحمن الورود وقدم لهم ماء زمزم.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للحج المباشر في إكرام الضيف د. فايز معاجيني أنهم يستقبلون هذي الفئة المكونة من ضيوف الرحمن القادمين من الدول التي لايوجد فيها بعثات حج ، ويشكل المسلمون فيها أقليات مثل دول أوروبا وأستراليا والأمريكتين.

وأفاد معاجيني أن إكرام سوف تقدم الخدمة ل7000 آلاف حاج قادمين من 45 دولة حوّل العالم.

وكشف الدكتور فايز عن إطلاق المساعد الذكي لأول مره في موسم حج هذا العام والذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ب6 لغات مختلفة للإجابة عن استفسارات الحاج التي تتعلق بمعلوماته ومقار سكنه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتناقلاته وكل مايريد معرفته دون العودة لأحد.

ولفت معاجيني عن إعداد برامج توعوية لحجاج الحج المباشر سواء عبر الزوم أو السفر لدولهم قبيل موسم الحج ، قدمها نخبة من الأكاديمين والمختصين السعوديين والسعوديات ليشرحوا للحجاج أنظمة وتعليمات المملكة والرسائل التوعوية الصحية وشرح مفصل عن النسك.

وشدد معاجيني على أن هذي الخدمة التي وضعتها وزارة الحج والعمرة سهلت على هذي الفئات في دول يعتبرون فيها أقلية ولايوجد لديهم بعثات حج أداء النسك بيسر وسهولة وأمان.

وحول آلية قدومهم للحج أوضح المدير التنفيذي للحج المباشر أنه عبر الدخول على المسار واختيار الباقة الملائمة واختيار الجهة مقدمة الخدمة من أرباب الطوائف ليحصل بعدها على التأشيرة ويأتي لأداء نسكه بسلاسة وسهولة.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. سعودي عيد أن إكرام الضيف على أتم الجاهزية لاستقبال حجاجها من مختلف قارات العالم.

ورحب عيد بحجاج كل الدول التي تشرف بخدمتها، مشدداً على سعيهم بكافة إمكاناتهم إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.