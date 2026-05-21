44.6 مليون قطعة واردات المملكة من الإحرامات في 2025

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت واردات المملكة من الإحرامات نحو 44.6 مليون قطعة خلال 2025م، في مؤشر يعكس حجم الطلب المتنامي على مستلزمات الحج والعمرة، بالتزامن مع استمرار النمو في أعداد ضيوف الرحمن، وتوسع منظومة الخدمات المقدمة لهم، وفق بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأظهرت البيانات أن واردات الإحرامات خلال الربع الأول من 2026م بلغت أكثر من 10.4 ملايين قطعة، مما يعكس استمرار النشاط المرتبط بتأمين احتياجات الأسواق المحلية خلال موسم الحج.

وبيّنت الهيئة أن أبرز الدول المصدرة للإحرامات إلى المملكة خلال 2025م شملت: الصين، وباكستان، وإندونيسيا، ومصر، وتركيا.