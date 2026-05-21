منظومة ذكية .. تراقب العمليات التشغيلية لتوزيع المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما تتضاعف الجهود ، ويعرف حجم الخدمة ، تتخطى قدرات البشر عنان السماء ، كيف لا وهي خدمة وشرف عظيم ؛ خدمة ضيوف الرحمن ، من خلف شاشات عملاقة ، ومن امام منظومة تقنية ذكية ، تعمل بإقتدار وكفاءة ، لينعم ضيف الرحمن بالسكينة والراحة ، من هنا من داخل اروقة مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة المياه الوطنية في المشاعر المقدسة ، نتعرف على تفاصيل الحكاية ؛ ليست اي حكاية ، حيث الوقت لا يقاس بالدقائق بل بكميات الماء التي توزع ، والايام لا تمضي الى بتحقيق توزيع الماء للحجيج .

عندما نصف هذا المشهد فإننا نستحضر جهود عظيمة يقدمها مركز المراقبة والتحكم خلال موسم حج 1447 هـ ؛ حيث يقوم المركز من خلال اكثر من 4 الاف جهاز استشعار بمتابعة المؤشرات التشغيلية ومراقبتها لحظة بلحظة لإتخاذ القرارات التشغيلية المناسبة بشكل استباقي لضمان استمرارية عمليات توزيع المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، هنا داخل المركز حيث يعمل الجميع بصمتٍ وبتركيز عالٍ للاشراف على 27 منطقة تشغيلية ومتابعتها في المشاعر المقدسة لضمان تكامل الاعمال وسرعة الاستجابة للاحداث الميدانية ، اضافة الى ذلك يعمل المركز على متابعة وادارة مناسيب وكميات المياه في الخزانات التشغيلية والاستراتيجية والتأكد من آلية توزيعها عبر الشبكات داخل المشاعر المقدسة.

ويأتي مركز المراقبة والتحكم ضمن حزمة أعمال شاملة لشركة المياه الوطنية خلال موسم الحج 1447 هـ ، والتي تتمركز اهم اعماله ايضاً في مراقبة شبكات الصرف الصحي ورصد اي مؤشرات تستدعي التدخل السريع اضافة الى استقبال البلاغات التشغيلية ومتابعة اتمام معالجتها ، بالاضافة الى اصدار التقارير التشغيلية اليومية والدورية وتحليل البيانات التشغيلية لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط والتشغيل ودعم الاستجابة الاستباقية والتنبؤ للأحداث التشغيلية ، حرصاً من الشركة لرفع كفاءة الأعمال وتعزيز الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن طوال رحلة اداء مناسك الحج .