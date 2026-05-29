رئيس مجلس إدارة مجموعة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج لعام 1447هـ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة النجاح الاستثنائي لموسم الحج لعام 1447هـ.

وأضاف: “كما يسرّني ويشرفني أن أرفع باسمي ونيابة عن جميع منسوبي مجموعة stc أسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج، والذي يعكس جهود المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- بتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن القادمين من مُختلف أنحاء العالم، حيث تحظى مجموعة stc بشرف المساهمة في دعم هذه الجهود الوطنية من خلال توفير خدمات اتصال متقدمة وموثوقة لخدمة ضيوف الرحمن طوال الموسم".

كما أعرب عن بالغ الامتنان والتقدير للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسك الحج، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتها وشعبها.

ومن جانبه، قال المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ :stcأتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة النجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لعام 1447هـ. وتلتزم مجموعة stc بتوفير منظومة رقمية ذكية ومتكاملة تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتسهم في تقديم خدمات اتصال موثوقة وعالية الجودة طوال الموسم".

وأضاف: “يعكس هذا النجاح الجهود المتواصلة والدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة لتطوير البنية التحتية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يمكّن المجموعة من دعم ملايين الحجاج سنوياً بخدمات اتصال متقدمة".

وقد أسهمت جاهزية مجموعة stc لموسم الحج في توفير خدمات اتصال موثوقة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم. وخلال موسم الحج لهذا العام، شغّلت المجموعة شبكة واسعة من مواقع التغطية الداخلية والخارجية، إلى جانب نشر عدد كبير من نقاط الاتصال بشبكات “واي فاي”، وتعزيز البنية التحتية لشبكات الجيلين الرابع والخامس بهدف تلبية مستويات الطلب العالية خلال أوقات الذروة.

وواصلت المجموعة تحسين جودة الشبكة وإضافة مواقع جديدة في المشاعر المقدسة، بما أسهم في توفير تغطية واسعة وموثوقة دعمت تجربة الحجاج خلال الموسم.