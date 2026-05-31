10 آلاف زيارة رقابية نفذتها «الموارد البشرية» خلال موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية ميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، للتحقق من التزام المنشآت بأنظمة العمل ولوائحها التنفيذية والاشتراطات المرتبطة ببيئات العمل الموسمية.

وأسهمت الجولات الرقابية في رفع مستوى التزام منشآت القطاع الخاص العاملة خلال الموسم، إذ رصدت نحو 2400 مخالفة ومعالجة 87 بلاغا، فيما تمثلت أبرز أنواع المخالفات في قيام صاحب العمل بتوظيف عامل لدى غيره دون الحصول على إشعار «أجير»، وتوظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين، وتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل.

وفي جانب تنظيم العمل الموسمي، مكنت الوزارة الاستفادة من خدمات العمل الموقت عبر خدمة «أجير الحج»، حيث استفادت من الخدمة أكثر من 8000 منشأة، بما يدعم جاهزية المنشآت ويوفر حلولًا مرنة لتغطية احتياجاتها التشغيلية خلال الموسم.

كما عززت الوزارة حضورها الرقمي خلال الموسم عبر منظومة من المنصات الرقمية والخدمات الالكترونية، من أبرزها خدمة «أجير موسم الحج» وخدمات تطبيق الوزارة للأفراد، التي أسهمت في تسهيل الوصول إلى الخدمات المرتبطة بسوق العمل، ورفع كفاءة الإنجاز والمعالجة، ودعم منظومة العمل الموسمي خلال الموسم.