هيئة فنون الطهي تبرز الموروث الغذائي السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبرز هيئة فنون الطهي، ضمن جناح المملكة بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، ثراء الموروث الغذائي السعودي من خلال مجموعة من الإصدارات، وتعرف الزوار بفنون الطهي بوصفها جزءا من الهوية الثقافية للمملكة.

ويتصدر قائمة العناوين كتاب «سفرة المائدة السعودية»، الصادر عن مبادرة «إرث مطبخنا»، للتعريف بتقاليد الطهي في مناطق المملكة الـ13، ويعد الكتاب مرجعا متخصصا حصد تقديرا لثراء مضمونه عام 2024 على جائزة «جورماند» العالمية في فئتي (أفضل كتاب ضيافة) و(أفضل كتاب طبخ عربي).

ويضم الركن كتاب «بريدة» الذي يستعرض الإرث الغذائي والثقافي لمنطقة القصيم، وما تتميز به من أطباق شعبية ارتبطت بالبيئة الزراعية والأسواق التقليدية، ويتناول مسيرة المدينة نحو تسجيلها مدينة مبدعة في فنون الطهي لدى اليونسكو، لتكون أول مدينة خليجية وثاني مدينة عربية تنضم إلى شبكة المدن المبدعة في هذا التخصص.