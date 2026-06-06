شكرا لقرائتكم خبر ندوة عن الفنون السعودية الأدائية بمعرض كوالالمبور للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت هيئة الأدب والنشر والترجمة ندوة ثقافية بعنوان «آفاق التواصل الثقافي في الفنون الأدائية» بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، قدمها الدكتور سمير الضامر، بحضور نخبة من المهتمين بالفنون والثقافة والتبادل الحضاري، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي تقوده الهيئة ضمن مشاركة المملكة ضيف شرف في المعرض.

وحول مفهوم التواصل الثقافي في الفنون الأدائية بوصفها مساحة إنسانية تتجاوز حدود اللغة والجغرافيا، أوضح الدكتور الضامر أن ذلك يسهم في تعزيز الحوار بين الشعوب مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية، مستدلا بنماذج من التجارب العالمية التي نجحت في توظيف الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية لبناء جسور التقارب الحضاري.

وأكد أن الفنون الأدائية تؤدي دورا دبلوماسيا ناعما قادرا على تقديم صورة المجتمعات وقيمها بعيدا عن القوالب النمطية، لافتا النظر إلى أهمية التوازن بين صون التراث والانفتاح على التجارب العالمية بما يمنح الهوية الثقافية مساحة

للتجدد.