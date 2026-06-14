شكرا لقرائتكم خبر الشريك الأدبي بالباحة ينظم أمسية عن العرضة وتطورها في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، المقهى الثقافي بمنطقة الباحة، أمسية ثقافية بعنوان «العرضة ما بعد العصر الذهبي»، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بالشأن الثقافي والاجتماعي والأدبي في المنطقة.

وتناولت الأمسية نشأة العرضة وتطورها من فكرة صغيرة إلى أن أصبحت إحدى ركائز الفنون الشعبية في المنطقة، كما شهدت عددا من المداخلات، وتقديم فني العرضة الجنوبية والمسحباني.

يذكر أن الأمسية تأتي ختاما للفعاليات الأدبية التي نظمها الشريك الأدبي في الباحة؛ بهدف إثراء المشهد الثقافي في المنطقة، وتعزيز الحراك الأدبي، وفتح مساحات للحوار في عدد من المجالات.