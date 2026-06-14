شكرا لقرائتكم خبر أمسية شعرية تستعرض حضور موروث فيفاء في المشهد الأدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بجازان بالشراكة مع الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أمسية شعرية بعنوان «فيفاء.. جبل القصيدة والموروث»، بمشاركة عدد من الشعراء والباحثين والمهتمين بالأدب الشعبي والتراث الثقافي.

وتناولت الأمسية حضور محافظة فيفاء في عيون الشعراء من خلال نماذج شعرية مختارة، مستعرضة ما تتميز به من إرث ثقافي وطبيعة جبلية ألهمت العديد من النصوص الشعرية، إلى جانب إبراز إيقاع القصيدة الشعبية وعلاقتها بالرواية المعاصرة والتحولات الثقافية الحديثة.

كما تطرقت الأمسية إلى دور الشعر الشعبي في حفظ الذاكرة المحلية ونقل الموروث بين الأجيال، واستحضار القيم الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالمكان والإنسان في فيفاء، وسط تفاعل من الحضور ومداخلات أثرت النقاش حول العلاقة بين الأدب والتراث.