شكرا لقرائتكم خبر مقهى تبوك الثقافي ينظم لقاء حول مفهوم المخيال ودوره في تشكيل التجربة الإبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المقهى الثقافي بمنطقة تبوك الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، لقاء بعنوان «المخيال.. الخزانة التي تصنع الفرق». وتناول اللقاء مفهوم المخيال بوصفة مصدرا للإبداع وصناعة المعنى، ودوره في بناء الرؤى والصور التي تمنح الأعمال الإبداعية فرادتها وتأثيرها.

واستعرض 4 محاور رئيسة شملت تعريف المخيال وخصائصه وأهميته، وموارده وميادينه المتعددة، وصولا إلى المخيال المسرحي بوصفة نموذجا تطبيقيا يبرز أثره في تشكيل التجربة الإبداعية، بحضور عدد من المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي في المنطقة.

ويأتي اللقاء ضمن برامج الشريك الأدبي الهادفة إلى مزيد من إثراء المشهد الثقافي من خلال طرح موضوعات معرفية وثقافية متنوعة، وإيجاد منصات للحوار وطرح الأفكار؛ بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي لدى المهتمين.