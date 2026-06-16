انطلاق «تحدي الكراج» لبناء المشاريع التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن «الكراج» عن فتح باب التسجيل في فعالية «تحدي الكراج»، الموجهة إلى رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة من مختلف التخصصات، في تجربة مكثفة تمتد 3 أيام تنطلق الخميس 2026-07-02م، وتهدف إلى تحويل الأفكار التقنية المبتكرة إلى مشاريع ناشئة قابلة للإطلاق. وتجمع الفعالية أصحاب الأفكار والتقنيين ومطوري الأعمال في بيئة تنافسية تحفز على الابتكار وتسريع بناء النماذج الأولية لإطلاق المشاريع التقنية، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الالكتروني: https://thegarage.sa/host-event.

وتتضمن الفعالية سلسلة من ورش العمل والجلسات الإرشادية التي تواكب المشاركين طوال مراحل التحدي، تشمل بناء نماذج العمل التجارية وتحويل الفكرة إلى نموذج مستدام، وتطوير المنتج الأولي بكفاءة وسرعة، والتدريب على مهارات العرض والإقناع أمام لجان التحكيم والمستثمرين، إضافة إلى جلسات توجيه مباشر يشرف عليها خبراء ومختصون في ريادة الأعمال.

وتختتم الفعالية في يومها الثالث بعرض الفرق مشاريعها المنجزة أمام لجنة تحكيم مختصة، حيث تحصل الفرق الفائزة على مزايا حصرية وفرص للاستفادة من خدمات «الكراج» ومرافقه لدعم مشاريعها وتسريع نموها مستقبلا، ويأتي ذلك ضمن مساعي «الكراج» الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة المملكة وجهة رائدة في الابتكار التقني وريادة الأعمال.