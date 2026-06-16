شكرا لقرائتكم خبر 18 ألف شجرة بونسيانا تزين شوارع نجران وميادينها وتحسن جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد طبيعي أضفى مزيدا من الجمال والحيوية بشوارع نجران وميادينها، شكلت أكثر من 18 ألف شجرة بونسيانا مشاهد جمالية عكست انسجام الطبيعة مع البيئة، مجسدة التنوع البيئي الذي تمتاز به نجران.

وزينت البونسيانا بأزهارها الحمراء الزاهية الشوارع والمتنزهات والحدائق العامة بنجران، ومنحتها بعدا بصريا متناغما مع الطبيعة، عززت جودة الحياة، وأسهمت في تحسين المشهد الحضري، وأثرت المشهد الجمالي للمنطقة، وجذبت المتنزهين والزوار للاستمتاع بألوانها الزاهية، والجلوس تحت ظلها الكثيف.

وعلى امتداد طريق الملك سعود الطريق الحيوي بنجران، رسمت البونسيانا بألوانها المتوهجة واللافتة وأوراقها الخضراء الكثيفة الممتدة على جوانب الطريق لوحة طبيعية آسرة عكست المشهد الحضري والبيئي، وأضفت على الطريق مشهدا أخاذا ومنحت لعابريه تجربة بصرية فريدة.

واتسمت شجرة البونسيانا أو ما يعرف عنها «البونسيانا الملكية»، بخصائص ومميزات جعلتها من أكثر الأشجار حضورا في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، مثل توفير الظل وخفض تأثير درجات الحرارة في الأماكن المفتوحة، وقدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية المناسبة، إلى جانب ما تتمتع به من قيمة جمالية وطبيعية مميزة.

ويعكس المشهد الجمالي لأشجار البونسيانا ما تمتلكه منطقة نجران من مقومات سياحية وطبيعية وبيئية تتمثل في الأودية والشعاب والسهول والجبال والمساحات الزراعية الشاسعة التي شكلت في مجملها تنوعا طبيعيا يجمع الغطاء النباتي والتضاريس المتنوعة التي عززت مكانة المنطقة وجهة سياحية جاذبة.