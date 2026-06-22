«الموارد البشرية» تعلن فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التسجيل للعام التأهيلي 1448هـ بمراكز الرعاية النهارية، ابتداء من الأحد 6/1/1448هـ الموافق 21/6/2026م، وحتى نهاية الخميس 2/2/1448هـ الموافق 16/7/2026م.
وأوضحت الوزارة عن شروط القبول عبر موقعها، وأن التنقل بين المراكز متاح خلال الفترة من الأحد 12/2/1448هـ الموافق 26/7/2026م وحتى الخميس 16/2/1448هـ الموافق 30/7/2026م.
وأبانت أن العام التأهيلي 1448هـ يمتد لـ34 أسبوعا، ويبدأ الأحد 17/3/1448هـ الموافق 30/8/2026م، بواقع 18 أسبوعا للفصل التأهيلي الأول و16 أسبوعا للفصل التأهيلي الثاني، وينتهي الخميس 28/12/1448هـ الموافق 3/6/2027م.
وأفادت الوزارة بأن استقبال طلبات التسجيل سيتم الكترونيا خلال الفترة المعلنة عبر البوابة الالكترونية للوزارة، مع إتاحة الاطلاع على شروط القبول والضوابط المنظمة للخدمة وإجراءات التسجيل عبر الرابط التالي:
https://eservices.hrsd.gov.sa/.
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